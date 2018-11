San Luis fue una sombra y Alumni lo goleó

El Marista jugó el peor partido del año en el momento menos pensado y sufrió la caída más abultada en este tipo de definiciones

Por RODRIGO CHAGARAY

En un resultado impensado, San Luis cayó categóricamente ante Alumni por 50 a 3 por la primera semifinal del URBA Top12.

El equipo de nuestra ciudad nunca sintió el partido y jamás pudo hacer pie ante un rival práctico, que poco a poco lo demolió y lo terminó frustrando una vez más en este tipo de definiciones. Esta es la cuarta semifinal que pierde San Luis en los últimos tres años y es hasta el momento, una barrera infranqueable. Además ayer se sufrió la peor derrota en una semifinal, desde que la Unión de Rugby de Buenos Aires modificó la estructura de sus campeonatos.

EN EL PRIMER TIEMPO, HUBO PARTIDO

En el comienzo del encuentro se notó a un San Luis demasiado apurado e impreciso ante un Alumni agazapado, que de a poco se liberó del asedio inicial marista y de a poquito, fue facturando lo que produjo; primero con un par de penales de su apertura Joaquín Díaz Luzzi y un try prácticamente sin oposición, del ex pumita Gaspar Baldunciel que se desprendió de un maul y sentenció el primer try del partido ante el asombro de todos los presentes que empezaban a ver como el equipo que arrancaba como punto, lentamente se transformaba en banca.

Porque eso es lo que pasó, muy atrás quedó la forma en la que el Marista se clasificó a la semifinal: dando espectáculo, jugando realmente un rugby de alto vuelo y demostrando que quería ser el campeón.

Y Alumni...que entró por la ventana. A última hora y con un try sobre el final de la última fecha ante Pucará. Pero si hubo un equipo que ayer entendió como se juegan este tipo de encuentros definitorios, ese fue el de Tortuguitas. Fue paciente, hizo de la defensa su gran bandera y cuando lo pudo liquidar, lo hizo.

De San Luis poco y nada, en una tarde que servirá para cuando se realice el análisis pormenorizado de lo sucedido, pero que rápidamente las más de tres mil personas que acompañaron al equipo a San Isidro, querrán borrar de sus retinas.

Solo quedó en la etapa inicial, esos últimos diez minutos, donde el equipo presionó un poco y tuvieron dentro de su in goal a los albirrojos, que hicieron una muralla que lo de la calle 520 no pudieron quebrar, ni por derecha o por izquierda y que solamente dejó la magra cosecha de tres puntos por un penal de Felipe Campodónico.

Y la verdad es que los cuatro o cinco pilares, en los cuales San Luis construyó la mejor campaña regular de su historia, ayer se hicieron añicos y brillaron por su ausencia.

Con unos números estadísticos que liberaron cualquier tipo de análisis serio que se quiera hacer de lo que pasó: La posesión en el primer tiempo fue de un 69 % para Alumni y 39 % para los de nuestra ciudad. Y en este deporte, sin posesión, es muy difícil jugar. A veces este tipo de situaciones, se dan durante la serie regular y no pasa nada, porque se pierde el partido y a la otra semana, el equipo tiene la oportunidad de revertir cualquier tipo de imagen; pero cuando el partido es a cara o cruz, no hay chance a nada y si encima se bajan los brazos...lo que se tiene a cambio, es sencillamente demoledor.

EN OTRA COSA

Y lo que pasó en el segundo tiempo fue decididamente lo peor del año para San Luis. Un equipo que literalmente desapareció de la cancha, ante un Alumni que se hizo un pic nic ante cada error azulgrana y le metió un parcial de 37-0 para hacerle morder el polvo de la peor manera y adosarle encima, el récord negativo de poseer la caída más abultada en la historia de una semifinal.

Fueron seis tries los que recibió San Luis, pero pudieron ser más; Alumni no encontró frente a sí y como una tormenta, metió golpe tras golpe para terminar floreándose ante su gente, que copó el sector asignado y vivió los últimos minutos de partido en un estado de éxtasis que llevó los recuerdos a aquella década del 90, cuando los de Tortuguitas fueron amos y señores en la URBA, antes de la aparición del Hindú multicampeón que reina hasta la actualidad.

Demás está decir que llegó el momento de valorar el esfuerzo realizado durante todo el año para San Luis y poner en valía la inmensidad de cosas positivas que se cumplieron. Con un staff que encontró y moldeó un equipo que jugó muy bien al rugby, asombró a propios y extraños, subió altísimo la vara para ilusionar a un club entero que creyó que era posible dar el golpe.

Lo que se viene ahora para el equipo marista, será el Seven a Side de la URBA y la post temporada, justamente en la previa de la Gira a Europa que tendrá a San Luis rodando por el Reino Unido y Francia buscando cicatrizar esta herida, de la cual si se hace una buena lectura, puede llegar a ser muy positiva.

El tiempo lo dirá.