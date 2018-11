El dólar subió 20 centavos y saltó la barrera de los $ 37

El dólar subió hoy 20 centavos, cerró en $ 37,17 y así saltó la barrera de los $ 37 un valor que había abandonado a fines del mes pasado.

En el Banco Nación la divisa tuvo un desempeño similar y alcanzó los $ 37,10. En tanto que en el segmento mayorista el dólar se ubicó en $ 36,18, veinticinco centavos arriba del final del viernes pasado.

El volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en US$ 473,2 millones y en el de futuros del MAE se hicieron sólo US$ 2 millones.

En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 504 millones, de los cuales más del 70% se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 37,01 y $ 38,46 respectivamente.

Los futuros terminaron con alzas de más de diez centavos, acompañando la suba del spot, que se mostró tomador gran parte del día.

En tanto, las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 52.063 millones, disminuyendo US$ 135 millones respecto del viernes.

La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 15 millones, según un comunicado oficial de la entidad.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo hoy participación. Por último, se realizaron pagos a Organismos Internacionales por US$ 3 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 9 millones.