Ana María Picchio logró que Jorge Rial se pusiera 'colorado' al aire

En lo que parecía ser una entrevista normal desde un móvil en Mar del Plata, Ana María Picchio le recordó a Jorge Rial un momento ocurrido hace varios años y logró que el conductor se sonrojara en vivo.

"Hola, Jorgito... tanto tiempo. El otro día estaba recordando cómo nos conocimos nosotros. ¿Te acordás? Creo que era tu primera nota", comenzó diciendo la entrevistada con una sonrisa pícara.

Rial hizo memoria y respondió: "Por ahí andábamos, si no era la primera pega en el palo. Me acuerdo que estabas en el viejo Hotel Plaza ensayando para la temporada de verano en Mar del Plata en la obra Una noche con usted, señora".

La respuesta de Picchio hizo que Jorge Rial se ruborizara rápidamente: "Emilio Disi (su compañero en aquel espectáculo) me dijo 'este es un pibe amigo que es macanudo, démosle la nota'. Y nosotros dijimos 'bueno, dale'. Y a mí me llamó la atención... no lo tomen como que me estoy pasando, que vos tenías un pantalón blanco y que te quedaba tan lindo. Te hacía una colita... y tenias unas zapatillas blancas y creo que una remera medio color salmón. Me llamaba la atención lo bonito que estaba".

Las risas en el plató de Intrusos llegaron al instante, mientras Rial se tapaba la cara, que se había tornado ligeramente roja. "Ha logrado ponerme colorado, nunca me pasó esto", cerró con humor.