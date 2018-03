Hospitalizaron por una herida de bala al ex policía que estuvo desaparecido, Oscar Alvarenga

Según denunció, dos sujetos lo interceptaron esta madrugada en 34 entre 143 y 144 y le efectuaron dos disparos. Lo derivaron a Romero y está fuera de peligro. "No me vinieron a robar, me vinieron a matar", dijo

Oscar Alvarenga (45), el ex policía oriundo de La Plata que el año pasado estuvo desaparecido cinco días y fue encontrado en las cercanías del Hipódromo de Palermo, fue hospitalizado esta madrugada con una herida de bala en uno de sus brazos, informaron fuentes oficiales.

Según reportaron. Alvarenga, quien cumplió funciones en el Ministerio de Seguridad bonaerense en el área de policías heridos en servicio y actualemente se encuentra desligado de la cartera, fue derivado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero después de que una bala lesionara su brazo derecho.

Según denuncio Alvarenga a la policía, alrededor de las 3 hs. fue interceptado por dos sujetos en 34 entre 143 y 144, en el barrio San Carlos, y uno de ellos lo encaró y le efectuó dos disparos, uno de los cuales rozó uno de sus miembros.

Tras el hecho, en el lugar se montó un operativo policial que estuvo a cargo de la Jefatura Departamental La Plata y el destacamento policial La Unión, a la vez que se procedió a la realización de las tareas de peritaje.

En agosto de 2017, Oscar Alvarenga estuvo cinco días desaparecido en medio de denuncias sobre su paradero y de la angustia de su familia.

Tras una intensa búsqueda, finalmente fue encontrado en inmediaciones del predio hípico del barrio porteño de Palermo.

Més tarde emitió una carta a través de las redes sociales en las que expresó "no logro recordar en qué momento me perdí".

"Quiero agradecer a todos por la preocupación y el esmero con el que encararon mi búsqueda. A las autoridades de la gobernación de Buenos Aires , al Ministerio de seguridad y mi Policía, a los medios de comunicación y al público en general", manifestó en la misiva.

"Pido perdón a todos, padezco de un problema personal que deberé abordar con la contención de mi familia y la ayuda de mis amigos. Hay cuestiones de las que no se sale sólo y eso es lo que aprendí. Reitero mis disculpas y espero en paz y tranquilidad abordar con seriedad mi enfermedad para disfrutar de los que quiero y me quieren", escribió el ex policía.

Esta mañana, Alvarenga dio su versión de los hechos al señalar que "regresaba a mi casa en mi camioneta Chevrolet Tracker luego de ir a pescar y me interceptaron dos sujetos que no me fueron a robar, me fueron a matar. No me robaron nada. Sólo me dispararon dos veces y me hirieron en el brazo".

"Yo volvía de pescar y se bajó un hombre encapuchado y me gatilló en la cabeza sin que saliera la bala. Luego me disparó dos veces y una bala me dio en el brazo. Llamé al 911, vino una ambulancia y me llevaron al hospital", añadió.