“Nos vamos a encontrar con River, otra vez, mano a mano”

Carlos Tevez, distendido y de buen humor después de la clasificación, habló de la chance de cruzarse con el Millo, en octavos de final

| Publicado en Edición Impresa

Carlos Tevez se mostró de buen humor durante la conferencia de prensa . No sólo habló de la “dignidad” del plantel de Palmeiras, después de todo lo que se dijo en la previa de los partidos coperos, sino que también se refirió a la posibilidad de cruzarse con River en la próxima instancia de la Libertadores.

Carlitos armó un show de chistes a lo largo de la rueda de prensa que le sacó sonrisas a todo el mundo. A los periodistas presentes y a su amigo “Wanchope” Abila.

Al colega de TyC Sports -por ejemplo-, Leandro Aguilera, empezó cargándolo por la extensa primera consulta: “Ya no sé ni lo que me preguntaste, Tato. Relataste todo lo que pasó en seis meses”. Aunque más que eso, parecía una falta de atención del Apache, que unos pocos minutos después también se olvidó rápido de otra pregunta: su cabeza estaba totalmente relajada, en otra cosa.

Y en la charla con los periodistas, el Apache dijo “nunca dudé de la dignidad de los jugadores del Palmeiras, ni de su lealtad, ningún jugador sale a perder. Me preocupaba más lo que teníamos que hacer nosotros, no debíamos relajarnos”.

Y agregó: “Jugamos bien todos (en alusión al partido con Alianza Lima). Se notó desde el primer minuto, me sentí muy cómodo en la cancha, hace tiempo que no sucedía. El partido fue raro porque nosotros teníamos la pelota, tocábamos para los costados y la gente iba gritando los goles del Palmeiras”.

ANTE LA CHANCE DE JUGAR CON RIVER

Ante la consulta sobre un posible cruce con River en octavos de final, Tevez no se achicó: “Ojalá nos crucemos. Nos vamos a encontrar y será mano a mano, otra vez. No hay ningún problema”. Respuesta que Wanchope no esperaba pese a conocerlo mucho y que, en efecto, le causó gracia. Tanto como el irónico “limpiame”, al momento en el que el autor del doblete de anteanoche debía responder si podría conformar una dupla de ataque con Darío Benedetto, que volverá luego del Mundial de Rusia.

Y cerró: “Es muy difícil darle un mensaje al hincha ahora porque ya estoy pensando en poner los pies sobre la playa, ja”, bromeó el ídolo para continuar dejando en claro lo bien que estaban respirando él y sus compañeros tras la clasificación.