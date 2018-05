Los Tilos venció con bonus y se prende

El Verde sigue intratable, sumó su 5ta victoria al hilo y se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos del torneo de Primera A

Los Tilos sale a la cancha cada vez más confiado y por la sexta fecha del torneo de la URBA de Primera A, le ganó 36 a 7 a Banco Nación y volvió a sumar punto bonus.

Con una cancha pesada y que parecía ser complicada para jugar, el local dominó el encuentro desde el comienzo y fue a los 5’ cuando Bautista Assereto y abrió el tanteador y puso 5 a 0 la chapa.

A los 15’ los tilenses conseguían estiraban la diferencia con un try penal y a falta de cinco minutos para el final, el capitán, Mateo Tuculet logró apoyar sobre el banderín para irse al descanso con un parcial de 19 a 0.

A los 10’ del ST, Banco Nación descontó con un try, pero el local no se quedó con eso y fue por más. A los 14’ Matías Russo apoyó el cuarto try para el verde.

Faltando poco para el final, los dirigidos por Bernal y Fioravanti, se despacharon cerrando con dos tries más, para cerrar la tarde en 36 a 7.

Los Tilos tendrá descanso el próximo fin de semana y el 2 de junio visitará a Curupaytí, buscando seguir sumando y no bajarse de los primeros puestos de la tabla.

El 15 de Los Tilos: H.Ochoteco, Koremblit, A. Brem, F. Castilla, M. Russo, M. Pérez Copello, L. Santipolo, B. Gatti, M. Goñi, B. Santamarina, F. Castilla, B. Assereto, G. Michelutti, M. Tuculet (C) y N. Fernández. Ingresaron: I. Mellibovsky, M. Puertas, F. Mendy, M. Castagnet, M. Ronga, G. Assereto y M. Leiger.

PERDIÓ BERISSO

Por la 5ta fecha del torneo de Tercera División, Berisso perdió como local 26 a 14 con Floresta.

Por su parte, hoy jugará Ensenada por la 2da fecha del torneo Empresarial de la URBA ante Universidad de San Martín en cancha de Liceo Militar desde las 14.

También habrá acción en el certamen Femenino organizado por la URBA, porque en Gonnet desde las 16, La Plata Rugby recibirá a SITAS por la zona campeonato y Universitario hará lo propio ante Ezeiza por la zona ascenso.