La Justicia dijo que se debe aplicar la cláusula gatillo a los salarios docentes

El Tribunal de Trabajo Nº 4 indicó que el gobierno provincial, ante la ausencia de un acuerdo paritario, tiene que prorrogar la parte del convenio 2017 que contemplaba la actualización del salario de acuerdo a la inflación

| Publicado en Edición Impresa

La Justicia laboral le dijo al gobierno provincial que, hasta que firme un nuevo acuerdo paritario con los docentes bonaerenses, debe aplicar la cláusula gatillo (actualización del salario según la inflación oficial) que contemplaba el convenio suscripto entre las partes el 4 de julio de 2017.

Desde el Ejecutivo interpretaron que el fallo “avala lo que la Provincia está haciendo”, en referencia a los pagos que realizaron a cuenta de un futuro acuerdo.

Asimismo, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, adelantó a este diario que se encuentran “elaborando una nueva propuesta que se les presentará a los gremios en una futura reunión, aún sin fecha establecida. Si la aceptan, mejor para todos. Si no, continuaremos con los pagos a cuenta porque la orden de la gobernadora (María Eugenia Vidal) es que los docentes no pierdan ante la inflación”, subrayó.

Si bien no hubo un pronunciamiento respecto de un próximo paso judicial por parte del gobierno, abogados consultados explicaron que, ante una eventual apelación, la instancia que queda es la Suprema Corte de Justicia. “Luego de la actuación de un Tribunal (en este caso, el Tribunal de Trabajo Nº 4) no hay instancia judicial ordinaria superior, de modo que el gobierno debería presentar un recurso extraordinario ante la Corte”, puntualizaron los especialistas.

Los jueces del Tribunal de Trabajo Nº 4, Rodolfo Francisco Martiarena, Soledad Moreyra y Adela Eduarda Di Stefano, entendieron que la cláusula gatillo “se trata de una pauta de absoluta razonabilidad, en cuanto permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos, en función de una referencia fijada por el Estado nacional”.

El abogado laboralista platense Abel Mugni dijo a EL DIA que “se trata de un fallo muy simple y claro. El Tribunal no hace lugar al planteo de los gremios docentes de que hubo mala fe en la negociación por parte del gobierno, pero, ante una paritaria fracasada, pues ya estamos a fines de junio, declara la ultractividad de la cláusula gatillo para salvaguardar el poder adquisitivo de los educadores”.

¿Qué es la ultractividad, un término que el fallo judicial utiliza más de una vez?

“Es la figura que genera la aplicación de algo más allá de su plazo de validez. Una ley está vigente hasta que se deroga. Pero una negociación colectiva suele durar un año. En este caso en particular, en virtud de la ausencia de un nuevo acuerdo salarial, los tres jueces decidieron prorrogar parte del acuerdo anterior (el de 2017), concretamente, la cláusula gatillo que, de mínima, posibilita a los docentes empatarle a la inflación”, detalló Mugni.

“Más allá del fallo es necesario un urgente llamado a paritarias, suspendidas desde hace 60 días”

Mirta Petrocini, Presidenta de la FEB

“Lo que estamos haciendo (pagos a cuenta) es mejor que lo que dice el fallo, pues allí se habla de ajustes semestrales”

Marcelo Villegas, Ministro de Trabajo de la Provincia

“Es un fallo muy simple y muy claro que apunta a salvaguardar el poder adquisitivo de los docentes bonaerenses”

Abel Mugni, Abogado laboralista platense

Y resaltó que “el fallo se basa (entre otras) en la ley 13.552 de negociaciones colectivas en la provincia de Buenos Aires, que en su artículo 14 es muy clara. Dice ‘vencido el término de vigencia de un convenio, se mantendrán subsistentes sus cláusulas hasta tanto comience a regir un nuevo convenio’”.

esto no, aquello si

El fallo de los tres magistrados no hace lugar al planteo de la Feb, el Suteba, Sadop y Udocba sobre “mala fe” por parte del gobierno en las negociaciones. Rechaza “la querella por práctica desleal, el pedido de la sanción prevista en (...) la ley 23.551 ( de asociaciones sindicales) contra la provincia de Buenos Aires, que se le ordene negociar de buena fe, que se le impongan sanciones progresivas para obligarla, y por temeridad y malicia”.

También rechaza la petición gremial de extender el plazo de vigencia del acuerdo paritario de 2017 en forma integral, esto es, incluyendo el aumento salarial del 21,5%.

Pero luego realza: “Por el contrario, la pauta o cláusula de adecuación semestral automática de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), establecida en el convenio colectivo salarial del año 2017 (...) se trata de una pauta de absoluta razonabilidad, en cuanto permite un relativo resguardo del poder adquisitivo de los sueldos, en función de una referencia fijada por el Estado nacional”.

“Por lo expuesto -continúa el juez Martiarena-, propongo declarar la ultractividad de la cláusula convencional, del año 2017, de adecuación semestral por variación del índice de precios al consumidor emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos -cada mes de julio y enero- respecto a los sueldos de enero de 2018, hasta la concreción de un nuevo convenio”.

¿Se puede comparar la cláusula gatillo con los adelantos a cuenta que está haciendo el gobierno?, se le consultó al titular de Trabajo, Marcelo Villegas. “En el consolidado, creemos que lo que estamos haciendo es más beneficioso que lo que propone el fallo, ya que allí se habla de ajustes semestrales, en julio y enero, y si así fuese, aún no habríamos pagado nada. Sin embargo, ya hicimos adelantos equivalentes a un 10%. Recién ahora estamos un 1,9% atrasados en cuanto a la inflación, pero eso lo estamos contemplando en la nueva propuesta que presentaremos a los gremios”, anticipó el funcionario.

la voz docente

Los gremios docentes no se cansan de decir que “lo que pagó el gobierno son bonos que se cobraron por única vez, no son adelantos a cuenta”. En ese sentido, apuntan que “el dictamen del tribunal laboral garantiza que no perdamos ante la inflación. No obstante, eso nada tiene que ver con nuestro reclamo por la reanudación de la paritaria, que la administración de Vidal ha congelado. Ya llevamos dos meses sin convocatoria”, se recordó en la víspera durante la marcha y el banderazo de protesta que llevaron a cabo cientos de maestros frente a la Casa de la Provincia, en la capital federal.

Desde la conducción del Sadop consideraron que “el fallo obliga al gobierno provincial a aplicar la cláusula gatillo producto de la paritaria del año anterior, hasta tanto la negociación del año en curso establezca un nuevo acuerdo. Según los organismos oficiales, el índice de inflación del primer semestre será superior al 15%, y la proyección anual está por encima del 30%. A partir de esta realidad irrefutable, la gobernadora Vidal, que dice defender el poder adquisitivo de los trabajadores, debería acatar la decisión de la Justicia y dar cumplimiento de manera urgente a la sentencia”, señalaron.