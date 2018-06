“Deseo de corazón que te recuperes y vuelvas a la cárcel a cumplir la pena”

El Tribunal resolverá ahora si se otorga o no la primera libertad en la causa de la salidera, en la que murió el bebé que gestaba la víctima

“Deseo de todo corazón que te recuperes y puedas volver a la cárcel a cumplir la condena. Ni un día más ni un día menos”. Carolina Piparo hablaba con firmeza y mirando a Miguel Ángel “Pimienta” Silva, condenado a 23 años de cárcel por “marcar” en el Santander Río de 7 y 42 a la actual diputada, víctima de la salidera que le costó la vida a Isidro, el bebé que ella gestaba.

El encuentro se produjo en la audiencia oral para tratar un pedido de arresto domiciliario del condenado, pedido por la defensa con el argumento de que padeció un ACV. Eso lo tiene con medio cuerpo paralizado. Piparo no se opuso a que se le otorgue ese beneficio.

La legisladora provincial aprovechó la audiencia para expresarle varias ideas a su entregador. “Se lo que es necesitar ayuda porque a mí me tenían que cambiar los pañales (cuando estuvo casi un mes en terapia intensiva, después de recibir un tiro en la garganta, que la hirió de gravedad y le causó la muerte al bebe de 8 meses de gestación que levaba en su vientre). No me daban de comer en la boca (así se alimenta ahora Pimienta, según la defensa), a mi me pasaban alimentos por un tubo”, indicó según la versión a la que accedió este diario de fuentes de la causa.

Acompañada de su marido Juan Ignacio Buzali, y de su compañero del bloque de diputados de Cambiemos Guillermo Bardón, Carolina aseguró (está vez con su voz entrecortada por el llanto) “mi hijo no pudo morirse en mis brazos”.

Finalmente, siempre dirigiéndose a Silva, Carolina expresó: “Lo que a vos te está pasando no se lo deseo a nadie. Ojalá te recuperes y puedas arrepentirte de verdad”.

La víctima de este caso estuvo patrocinada en la audiencia por los abogados Fabián Améndola y Silvia Petroff.

Los letrados confirmaron que no se oponen a la medida solicitada, pero pidieron que antes se le practique a Pimienta un minucioso estudio psicológico y psiquiátrico para evaluar si estando en libertad podría o no volver a cometer delitos, porque si bien actualmente padece de problemas motrices, se sabe que fue el ideólogo del asalto a Carolina, “el cerebro” del hecho, y que podría reincidir actuando en ese rol, pese a su actual estado de salud.

Por su parte, el fiscal Marcelo Romero no puso obstáculo alguno a la medida y dictaminó que lo conveniente sería otorgarle una excarcelación extraordinaria, ya que para su tratamiento va a tener que salir reiteradamente de su casa.

Piparo pidió que antes de beneficiar a Silva confirmen su estado psicológico con un examen para evitar que no pueda reincidir en el delito ya que si bien tiene un impedimento físico, eso no le imposibilitaría organizar un posible asalto.

El Tribunal Oral en Lo Criminal II de L a Plata -integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Liliana Torrisi- resolverá la semana próxima el pedido planteado por el defensor oficial Claudio Ritter.

Estos mismos jueces, en mayo de 2013, le dieron perpetua a 5 de los 7 imputados por el feroz ataque a la mujer embarazada.

Se los condenó por “tentativa de homicidio (de Carolina) y homicidio (por la muerte del bebé Isidro), ambos delitos agravados por haberse cometido para asegurar el resultado de otro ilícito, el robo de los 10 mil dólares y 13 mil pesos que había retirado Piparo, el 29 de julio de 2010, del banco, para pagar la escritura de una casa que había comprado para vivir con su esposo y su primer hijo. Sueño que fue sesgado por un demencial ataque

Los condenados fueron Carlos Moreno (20), como autor material del disparo contra Carolina; Miguel “Pimienta” Silva (43), Luciano López (20), Carlos Jordán Juárez (45) y Juan Manuel Calvimonte (25), estos cuatro “como co-autores funcionales del hecho”, tal como lo planteó en su alegato Fernando Burlando, representante de Piparo.

En un meduloso voto, que contó con la adhesión de sus colegas, la jueza Hoerr dio por probado que por ese, Carolina fue sometida a múltiples y complejas operaciones, permaneciendo con riesgo de muerte durante más de un mes. Además, como directa consecuencia de las lesiones causadas, Isidro -nacido el mismo día de los hechos por medio de una cesárea- falleció el 5 de agosto del mismo año,

En 2015 Tribunal de Casación Penal redujo las penas de prisión perpetua a los 5 condenados por la tentativa de homicidio de Carolina y el homicidio del bebé que gestaba. A Pimienta se le redujo a 23 años. Y es el primero que quedaría en libertad.

