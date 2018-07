Acá están, estos son: Tinelli ya tiene el plantel completo del “Bailando”

La mamá de Laurita Fernández, “Jujuy” Jiménez, Marcela Baños y, entre otros, Diego Ramos serán parte del show. Afuera quedaron, a pesar de sus campañas, mediáticos como Chapu Martínez o Mariana Diarco

| Publicado en Edición Impresa

Muchos ya se conocían pero otros, como la mamá de Laurita Fernández, por ejemplo, son una total sorpresa, al igual que los “excluidos”, como el Chapu Martínez o la mediática Mariana Diarco, que hicieron explosivas campañas para llamar la atención de Marce. Ayer, en “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito aprovechó los beneficios que su rol como jurado del “Bailando por un Sueño” le otorgan y anunció el listado completo de las 18 parejas que, este año, bailarán para el show de Tinelli.

Calidad y variedad son las características propias de este listado en el que gran cantidad de famosos -y no tanto- se mueren por estar.

A pocas semanas del regreso de “ShowMatch”, se ultiman los detalles del certamen más lucrativo de la televisión y ayer, por fin, tras meses de especulaciones, se conoció “casi oficialmente” quienes lucharán en la pista.

Flor Vigna, la bicampeona del “Bailando”, defenderá el título junto a Facu Mazzei, una de las caras más emblemáticas de la pista. El bailarín, actualmente, encabeza en Calle Corrientes el nuevo espectáculo de Flavio Mendoza, “Siddartha”.

La “primera dama”, Macarena Rinaldi, novia de Fede Hoppe, volverá a la pista de la mano del debutante, Diego Ramos. La participación del actor se terminó de confirmar en las últimas horas, debido a los problemas de horario del galán. Vale mencionar que, durante las vacaciones de invierno, Ramos encabezará el elenco del musical infantil “Cuentos de la Selva” en el Coliseo Podestá.

En su mejor momento, Jimena Barón retornará oficialmente al certamen, de la mano de un explosivo “chongo”, como a ella le gusta llamarlos, Mauro Caiazza. Será sin dudas una de las parejas más hot del concurso.

Mica Viciconte empezará como titular este año y, seguramente, le sacará jugo a su relación con Fabián Cubero. La acompañará Ignacio Saraceni.

Novedad total fue la confirmación, ayer, de Jujuy Jiménez. La bella morocha, ex novia del “Pelado” de “CQC” debutará en la pista de Marce, feliz de pelear por un sueño jujeño. Su compañero de baile será Maxi Buitrago

Becky Vazquez, vedette y sindicada como la tercera en discordia entre Laurita Fernández y Fede Bal, estará en la pista junto a Gabo Usandivaras. Se espera que se saque chispas con Fernández, que será jurado.

Virtualísima y esperada pareja, la integrada por los reyes de YouTube e Instagram, será la formada por Julián Serrano y Sofía Morandi. Es una de las participaciones que más expectativas genera.

El bello y joven actor Benjamín Alfonso, ex novio de Cande Ruggeri, debutará en el “Bailando”, junto a Camila Méndez.

También será parte de esta partida la animadora tropical Marcelo Baños, acompañada por Matías Payen.

Se conocía la presencia de Soledad Fandiño en el certamen de Marce, en compañía de Nicolás Villalba. Seguramente la rubia actriz hablará de su separación o no de René Pérez, el ex líder de Calle 13, con quien tiene un hijo en común.

Separada de Matías De Federico, padre de sus tres hijas, y con un incipiente romance con otro chico del ambiente, Cinthia Fernández retornará a la pista junto a un ganador: Gonzalo Gerber. Su compañero fue, el año pasado, ganador junto a Flor Vigna, y es de los más virtuosos del certamen.

Regresará también Floppy Tesouro, acompañada del hilarante bailarín Conrado Moressi, a quien vemos hacer divertidísimos videos con mímicas de audios en las redes.

Otra esperada presencia es la del animador Pollo Álvarez que, pese a las quejas de su novia, quien dice que no le gusta nada que sea parte del programa, aceptó el desafío. Lo hará junto a la bailarina Yamila Ramírez.

“Parece una pavada pero yo estoy en una situación con mi pareja, que la verdad es que le cuesta mucho que entre al Bailando. Nada me limita porque obviamente, en el momento en el que decidí participar, hablé con mi familia por una cuestión de que indirectamente se exponen. Lo hablé y me apoyan, está buenísimo, me divierte... ¡es el programa más visto!”, contó el picarón conductor.

A divertirse irá la ex modelo Anamá Ferreira, de la mano de Joel Ledesma. Y la cuota de humor se esperará de Inés, la madre de Laurita Fernández, a quien conocimos tras bambalinas el año pasado, asomando su perfil mediático. La acompañará Facu Arrigoni.

Flor Marcasoli y Lucas Velazco son dos famosos emparejados en esta nueva edición.

Y también se sumarán Antonella Macchi y Eva Bargiela, ex novia de Facundo Moyano, ambas, con bailarín aún por confirmar.

Como se sabe, la fecha posible de desembarco de la nueva temporada de “ShowMatch” sería los primeros días de agosto. El certamen tendrá a jurados a Ángel de Brito, Marcelo Polino, Laurita Fernández y Florencia Peña.