En El Mondongo decidieron dejar de pagar los impuestos por la ola de robos imparable

Así lo resolvieron en la Asamblea Vecinal y hoy harán una presentación en la Municipalidad dirigida al intendente Julio Garro

Frente a una ola imparable de robos, la Asamblea Vecinal del barrio El Mondongo presentará esta mañana en la Municipalidad platense una nota en donde expresan que ante la falta de respuestas en materia de seguridad los vecinos decidieron dejar de pagar los impuestos. La presentación que harán efectiva hoy está dirigida al intendente Julio Garro y fue motiva por una nueva entradera que se registró en la jornada de ayer, la séptima en 30 días según le dijeron los vecinos a este diario, además de los asaltos en comercios y la venta de droga. "El plan de la comuna no tiene resultados, por eso una idéntica presentación para aclarar estos puntos vamos a hacer en el Ministerio de Seguridad, para ver de qué manera se puede llevar a cabo operativos en la zona, junto a Migraciones, por los ilegales que trabajan y venden droga en el barrio", aseguró uno de los referentes del la Asamblea. Es por eso que pidieron que la Policía "haga lo que tiene que hacer, que es cuidarnos".

Según relataron, esta movida derivó de una encuesta que se hizo en la página web de la Asamblea Vecinal de El Mondongo, en la que el 66% voto por la afirmativa ante la consulta de si estaba de acuerdo con dejar de pagar los impuestos municipales. "Luego de que nos asesoramos legalmente sabemos que la rebeldía fiscal no incumple un delito, más cuando el Estado debe estar presente y no lo está", sostuvieron desde la Asamblea, y agregaron que "si pagamos nuestros impuestos para que nos cuiden y no lo hacen, vamos a dejar de pagarlos para que les duele el bolsillo tanto como nos duele a nosotros cuando nos roban".

Sobre la presentación a formalizar hoy en la Municipalidad desde la asamblea vecinal se indició a este medio que las "expectativas de los vecinos del barrio es buscarle la vuelta a combatir la inseguridad y la venta de drogas que crece con la actividad en la zona roja, pero no vemos interés de las partes, es decir, del intendente Garro y de su Policía Local".