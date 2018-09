Bandas platenses le pondrán música a los festejos por el Día de la Primavera

Siete formaciones de géneros diferentes animarán la celebración en la Ciudad. Anuncian el refuerzo de controles

Los festejos centrales para recibir la Primavera realizarán hoy en la República de los Niños, con actividades y propuestas para todos los gustos donde se podrá disfrutar de siete bandas en vivo y una nutrida oferta en el corredor gastronómico.

Desde las 10, habrá una serie de actividades en el espacio de Gonnet y un completo patio gastronómico. Después del mediodía, llegarán las bandas locales que se definieron a través de una convocatoria abierta y desplegarán toda su música de manera libre y gratuita en el anfiteatro de “La Repu”, informaron en la Municipalidad de La Plata, organizadora del evento.

Las agrupaciones musicales que formarán parte de la fiesta primaveral son Eterno naufragio (rock, blues y reggae). Hembra (dúo de cantautoras con identidad poética y los arreglos vocales). El Bondi (banda de rock de Villa Elisa, van desde el funky, ska, reggae y baladas). Felisa Cabellos Dorados (agrupación platense de Rock&Pop fusión); Sin control (cumbia pop): Kombix, (una joven banda de nuestra región), y Giros (cerrará el show presentando en el anfiteatro de la República de los Niños sus nuevas canciones producidas por músicos actualmente del cantante Chano.

Ante los tradicionales festejos que se realizan hoy para recibirla, la Municipalidad de La Plata informó que recibe denuncias al 147 y apela a la colaboración de los adultos, con el objetivo de evitar el desarrollo de fiestas clandestinas que puedan poner en riesgo la integridad de sus hijos.

En primer lugar, la iniciativa de la Municipalidad busca concientizar a los más jóvenes acerca de la importancia de no conducir si consumieron bebidas alcohólicas o estupefacientes; además de no asistir a eventos que no cuentan con la habilitación municipal y que, por lo tanto, no cumplen con las condiciones necesarias para llevarse a cabo.

El segundo objetivo es sensibilizar a los padres y adultos responsables para que hablen con sus hijos sobre los posibles peligros y las indeseables consecuencias de determinadas acciones, e invitarlos a colaborar con el Municipio denunciando la venta de alcohol a menores o la realización de eventos ilegales, entre otras irregularidades, a la línea municipal 147.

Sobre ello, el secretario de Convivencia y Control Ciudadano de la comuna, Roberto Di Grazia, señaló: “Es muy importante contar con la colaboración de los vecinos, que son los primeros que se enteran de la organización de los eventos o detectan la venta de alcohol o sustancias ilegales en algún comercio o casa del barrio”.

Ayer comenzaron los controles. Ese contexto, se instalaron cinco puntos de control móviles en las principales vías de acceso y egreso a la ciudad y el casco urbano fundacional. Los mismos estarán desarrollando test de alcoholemia y controles de tránsito en doble turno (tarde y noche), para trabajar en la prevención y seguridad vial. Se reforzó, a su vez, la presencia de efectivos policiales y agentes municipales en parques y plazas de la ciudad.

cómo estará el clima

Según pronosticó la Agencia Hidrometeorológica local, el buen clima acompañará los festejos por la llegada de la Primavera.

Se espera una jornada “algo a parcialmente nublado, con tiempo agradable, fresco a templado. La mínima será de 13º y la máxima rondará los 22º”. Para mañana, nublado, con posibilidades de tormentas y lluvias en la tarde noche. La mínima estará en 16º y la máxima 27º.