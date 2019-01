Un corte de luz provocado por una falla interna causó angustia y tensión en el Policlínico

Se extendió por más de tres horas y dejó a todas las áreas del nosocomio a oscuras. Destacan la labor titánica del personal que mantuvo todos los servicio en funcionamiento durante más de tres horas

La comunidad del Hospital San Martín de La Plata vivió anoche tres horas de angustia y tensión a raíz de un corte de energía provocado por una falla en un tablero electrónico interno que impidió el suministro de energía a las distinas áreas del nosocomio.

A raíz del desperfecto, todo el hospital se quedó a oscuras, incluyendo sectores sensibles como neonatología, unidad coronaria, terapia intensiva y la sala 27, donde permanecen internados pacientes en estado delicado.

Alberto Urban, director del nosocomio, afirmó a este medio que el faltante de energía que alarmó a toda la comunidad hospitalaria se debió a la "desconfiguración" de un tablero electrónico que impidió el abastecimiento de energía a los distintos sectores del hospital. "Los generadores andaban, pero la desconfiguración del tablero provocó esta situación", dijo, y añadió que el corte se prolongó entre las 21.30 y las 0.30 de hoy.

"Estuvimos hasta las 3 de la mañana junto al subsecretario de Atensión de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia, Leonardo Busso, corroborando todos los servicios", expresó Urban.

El directivo destacó, por un lado, "la labor del personal, que se autoconvocó en plena noche para brindar ayuda y mantuvo todos los sistemas en funcionamiento", y, por otro, que a pesar de la falla "el hospital estuvo preparado".

En ese sentido, resaltó que en medio del apagón "teníamos 28 pacientes para trasladar y por suerte no se trasladó a ninguno, gracias a la labor de todo el personal".

Horas dramáticas

Para Guillemina Peralta, enfermera del hospital y Secretaria General de la Junta Interna de ATE, el lapso que duró el corte "fue una situación terrible, de estrés, tuvimos que venir a ayudar tratajadores que estamos de vacaciones".

Peralta, quien anoche interrumpió sus vacaciones y se prestó de lleno al área de neonatología, relató que "la policía traía linterna de celulares para alumbrar porque no había luces de emergencia". "Nadie está preparado para tener dos horas sin energía. Fue un estrés total. Habìa cuatro bebés en estado crítico. Por suerte, no se hizo ningún traslado", subrayó la trabajadora.

Peralta afirmó que los que sufrieron fueron los pacientes y sus familiares. "Ver a los padres llorar mientras miraban por la ventana como ventilaban a sus hijos fue terrible", describió.

Peralta señaló que "esto que pasó es la falencia del ajuste, de que nos hayan achicado los presupuestos".

En tanto, Pablo Maciel, médico y Secretario General de CICOP en el ex Policlínico, aseguró que "es la primera vez en la historia que sufrimos un corte tan prolongado. Los generadores no arrancaron o no transmitieron la energía (habrá que esperar los informes técnicos para saber que sucedió). La situación se resolvió unos minutos antes en la terapia de neonatologia con un cable externo".

Maciel relató que "mientras tanto hubo que asistir a muchos bebes en forma manual y con linternas de celulares. En la UCO y la terapia de adultos los respiradores funcionaron con baterías que llegaron casi al límite".

"La falta de electricidad ademas de dejarnos totalmente a oscuras comprometió el suministro adecuado de oxígeno y aire comprimido. Lo mas importante es que a pesar de la gravedad de la situación no hubo por el momento victimas fatales y eso fue gracias al enorme trabajo de todo el personal. Habrá que evaluar mañana mas tranquilos y en los próximos días el impacto que tuvo el corte en la evolución de los pacientes", añadió.

"Quiero felicitar a mis compañeros del hospital que una vez más demostraron la vocación y la entrega por los pacientes. De mas esta decir que esta enorme labor no es reconocida por el gobierno que pagas salarios miserables y nos pone condiciones laborales muy precarias. De mas está decir también que un hospital de alta complejidad no puede quedarse tres horas y media sin energía. Cuando salimos a reclamar por la salud publica hablamos de estas cosas. Cuando le pedimos a la gobernadora que no nos condene al presupuesto de salud mas bajo de la historia de la provincia lo hacemos para que esto no suceda", concluyó.

Por su parte, Edelap descartó de lleno que el faltante de energía tuviera relación con la red eléctrica y afirmó que el corte se originó a raíz de una falla dentro de las instalaciones del centro médico. "Las redes operaron con normalidad, personal especializado concurrió al lugar a prestar colaboración y el problema eléctrico fue interno", apuntó la empresa distribuidora.