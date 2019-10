La escuela, la jungla y la ley del más fuerte

| Publicado en Edición Impresa

Mónica Bornia*

Enfrentamientos brutales entre adolescentes que terminan heridos; jóvenes bajo tratamiento psicológico, producto de las humillaciones y el destrato de sus propios compañeros; niños que golpean al docente acompañados por sus padres; alumnos que entienden que es gracioso que un compañero apunte con una pistola a la nuca del profesor en medio de la clase; finalmente un chico muere tras recibir una patada en el pecho. Y todo esto, sólo hojeando el diario de hoy …

No es casual que las expresiones de violencia de chicos cada vez más jóvenes eclosionen en espacios con presencia de adultos y en ocasiones alentados por éstos.

No existe motivo que justifique “un golpe”, esta obviedad que es reflejo del más básico valor: integridad, parece ser desconocido por los chicos y lo que es peor también lo es muchas veces por los adultos. Claro, nadie puede dar lo que no tiene. Así, si yo no tengo una escala de valores que priorice el respeto, la tolerancia, la dignidad y el no dañar, estaré imposibilitado de transmitirla a los más jóvenes, los cuales buscarán valores nuevos. Entonces, ya no serán los padres y docentes quienes formarán a las nuevas generaciones, sino que éstas legitimarán su accionar (cualquiera sea) ante sus mayores, que se mostrarán incapaces de reacción eficaz.

No existe la persona sin educación, todos de una u otra forma fuimos educados, la diferencia radica en si nuestra educación estuvo a cargo de alguien o no. La libertad es un valor hermoso y lleno de poesía, pero nos lleva a otro: la responsabilidad, quizás no tan atractivo como el primero, pero indispensable para aprender: qué puedo hacer, qué puedo exigir y qué conductas debo evitar en la sociedad. Si tenemos miedo de Educar en Valores, si seguimos sin atrevernos a decirles a nuestros hijos y alumnos que a la sociedad se viene a “hacer el bien”, que esto no es una jungla donde se impone el más fuerte, y que todos tenemos una dignidad que bajo ninguna circunstancia debe ser vulnerada, la falta de humanidad será insuperable.

*Coordinadora del Equipo de Conflictos en el Ámbito Escolar de la Defensoría.