El Episcopado le responde a Valdés y ratifica la posición de Francisco contra el aborto

La Comisión Ejecutiva del Episcopado expresó hoy "el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural", en respuesta a las afirmaciones del diputado electo Eduardo Valdés (Frente de Todos), quien dijo que el papa Francisco "va a entender" en caso de que Argentina avance hacia la despenalización del aborto.



Ayer, Valdés, quien fue embajador ante el Vaticano, opinó en un entrevista radial que el debate sobre el aborto no será "un motivo de conflicto" entre el Santo Padre y el gobierno del presidente electo Alberto Fernández.



"En Roma está legalizado el aborto y no se excomulgó a nadie. La tendencia es que la interrupción legal del embarazo va a ser ley. Uno ve las sociedades hacia dónde evolucionan", sostuvo el diputado electo.



En esa línea, dijo ser de los que creen que "cuando hay embrión hay vida", pero que "la sociedad civil va a por un lado y lo religioso va por otro".



"Creo que Francisco va a entender y a interpretar cómo va el mundo pero nunca va a decir que está de acuerdo. Tampoco es para morirse. No veo un conflicto por esto", afirmó el ex embajador ante la Santa Sede.



En su comunicado, el Episcopado dijo que "como lo hemos mencionado en la carta 'Francisco, el Papa de todos': "El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa".



"Subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable. Por eso, invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco, hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales", concluyó en el texto difundido hoy tras los dichos de Valdés.