Calvario interminable: hay barrios que llevan 40 días de penurias por el agua

Los vecinos de 11 y 70 ya no saben a quién reclamar por la falta de agua. lleva más de un mes así / G. Calvelo

Pese a que la temperatura bajó casi 10°C continuaron los problemas con la presión de agua y en muchos barrios los vecinos expresaron su malestar por el pago de un servicio que es tan deficiente. También se registraron cortes de luz en distintas zonas.

En el barrio de 11 y 70 la situación fue tan extrema que los vecinos amenazaron con dejar de pagar las boletas, frente a las fallas en el servicio que brinda Absa.

Según contaron, los problemas por la presión llevan unos 40 días y exigieron que el servicio se normalice cuanto antes.

Para un grupo de usuarios de los barrios mas alejados del casco urbano la incomodidad fue doble, porque al no contar con la energía eléctrica tampoco pudieron encender los bombeadores para la extracción de agua.

En La Loma también se quejaron por la escasez del agua. Silvia Beatriz Garré, domiciliada en esa zona denunció que “no tenemos presión de agua en la zona de 39 entre 23 y 24. Durante toda la semana el agua sube al tanque una noche y tres no. Es increíble que pase esto con lo que pagamos el servicio, porque encima no responden.

Los servicios de atención de los reclamos de las empresas están en la mira vecinal

Luego agregó que “el reclamo que hice fue el Nº 2862190 el día 11 de diciembre, pero ayer continuaban sin presión.

“En 20 y 70 seguimos con las canillas secas y sin respuestas de los ladrones de Absa”, se quejó Celeste.

Desde Altos de San Lorenzo reportaron el mismo inconveniente. Se consignó que por la falta de agua desde hace un mes vienen realizando diferentes reclamos.

“Juntamos firmas, lo llevamos a la Municipalidad y no nos dan respuestas”, aseguró una vecina de la zona de 17 y 84. Además contó que “afecta desde 84 hasta 89 y de 15 hasta 17. Somos muchas familias sin agua, hay nenes, personas mayores. Ya no tenemos ni para bañarnos ni para lavar la ropa”.

Gabriela González, del mismo barrio dijo que “en 85 y 15 hace una semana que no tenemos agua, es una vergüenza. Tenemos un bebé de 8 meses y no tenemos ni para darle de tomar”.

En 81, entre 20 y 21 sufren la misma problemática. Malcom Suárez aseguró que “desde el martes estamos sin una gota de agua. Ni siquiera anoche que bajó notablemente la temperatura. En realidad casi nunca tenemos en el día, y el problema es que ahora ni en la madrugada”, aseguró.

En el barrio “18 de Julio”, que comprende las calles 8 bis a 10 y 82 a 85, hace tres meses que están con baja presión y, según denunciaron, hace una semana directamente no tienen casi nada de agua.

“Según pude saber están los dos pozos que abastecen agua a la zona, uno de 7 y 85 y otro de calle 10 fuera de servicio. Y del prestador la única respuesta es que están evaluando la situación”, dijo la vecina Marta Giménez.

En 69 entre 24 y 25 los vecinos afirmaron que están con baja presión desde hace dos días.

“Como todos los años en esta época empezamos a estar sin agua, y como si fuera poco tengo que gastar en filtro para poder tomarla. La pagamos como si fuese mineral, una fortuna. Es vergonzoso y como si fuera poco la falta de planificación urbana ya que se construyen edificios indiscriminadamente en zonas residenciales”, refirió Juan Tinnirello.

Luego agregó que “estamos en una manzana rodeada de edificios, donde antes por un caño salía lo de una familia y ahora sale lo de 30 familias. Colapsan cloacas, y las bombas de los edificios nos quitan aún más presión del suministro. Llamar a Absa es gastar pólvora en chimango. Pero si debes una boleta se la pasan intimidándote”, agregó el hombre.

Por su parte, Liliana, vecina de 79 entre 8 y 9, sostuvo que “desde hace 4 días estamos sin agua corriente, ni una gota sale de las canillas”.

Según precisó, la problemática la padecen frentistas desde 7 hasta 10: “Todos los vecinos hicimos reclamos a Absa y nos dicen que es una bomba fuera de servicio en la calle 7 y 85 y que no terminan nunca de arreglar, aunque sabemos que las bombas que nos impulsan el agua a nuestras casas están en la zona de la calle 80. Ya se los hemos dicho pero no nos prestan atención”.

Los vecinos de ese barrio también hicieron el reclamo en el organismo de control, sin ningún resultado.

“Esta situación se ha tornado inhumana”, se escucho en el barrio.

“No se puede seguir más así, ya van 5 días sin agua”, agregó una vecina.

La gente se quejó porque la falta de agua hasta les condicionó el uso de los baños.

Gabriela, vecina de 79 entre 8 y 9, contó que en su casa no se pueden ni bañar.

“Piden a la gente grande que vaya a buscar agua caminando 7 cuadras con un peso tremendo, o a mi hija que está embarazada. Son unos cínicos”, agregó.

A la zona norte también llegó la “sequía”.

Norma, de 517, entre los caminos Belgrano y Centenario, aseguró que “desde el 28 de noviembre estamos sin agua. Nos dicen que se rompió un caño, vino la camioneta de Absa y no lo arreglaron”.

La mujer también contó que está operada de la columna y que al no tener suministro, tiene que pedir que le lleven baldes de agua que no puede levantar.

“Somos toda gente grande, jubilados, y me dijeron que con un motor se soluciona pero me cuesta 18 mil pesos y no los tengo. Esta semana, el día que hicieron 40º fue insoportable”, sostuvo la mujer.

Desde 16 entre 529 y 530 se informó que hace casi 3 semanas que tienen problemas con el agua.

“Absa no nos da una solución, se lava las manos con una empresa contratista que tampoco da la cara”, se quejó Javier, que tiene un bebé de menos de 1 año.

El vecino calificó la situación como una pesadilla, ya que no tienen agua ni para servir una botella, lavar o utilizar en los sanitarios.

En City Bell también hubo reclamos. En la zona de 21 A entre 462 y 464 se comunicó que ayer no había ni una gota de agua.

“Desde hace un mes que se nota la baja presión pero desde hace una semana que directamente no sale. Se hicieron los reclamos pertinentes pero como siempre nada”, agregó un vecino.

Mientras que en Gonnet, precisamente en 506 y 17, se denunció que hace casi un mes que hay un hilo de agua. “No es apta para consumo y se debe comprar envasada”, dijo un vecino que paga facturas de dos mil pesos mensuales

TAMBIÉN POR LA LUZ

También el servicio de energía eléctrica generó penurias entre los usuarios. En la zona de 133 y 493 denunciaron que unas 50 manzanas estuvieron sin luz desde ayer a la mañana.

“Edelap esta al tanto pero no responde. No vemos a nadie trabajando en la zona tampoco. Esto se repite a diario, al menos 2 horas por día desde el apagón de mitad de año”, manifestó a este diario

“El agua sube al tanque un día sí y tres no. Pagamos por el servicio y encima no responden”

Federico Fernández resaltó que “la luz va y viene todos los días”. En tanto en la zona de 133 y 478, varias familias padecen el mismo inconveniente ya que el servicio se corta de forma intermitente.

También en otra zona de Gorina estuvieron sin servicio. Sebastián denunció que “estamos sin luz desde la madrugada. Se cortó y vino el servicio varias veces seguidas con lo cual corremos riesgo que se nos queme todo”. Con ironía dijo que “menos mal que Edelap ahora con las tarifas por las nubes iba a invertir”.

También continuaron los cortes en 57 y 28 y en 30 y 57.

En Barrio Aeropuerto pasaron unas 30 horas sin luz. La zona afectada fue 607 entre 7 y 8.

En 174 y 518, los usuarios de Edelap contabilizaron más de 10 horas ininterrumpidas sin energía, mientras que en 643 y 14 estuvieron toda una noche a oscuras y en algunos puntos de Barrio Norte, como 11 y 34 y en 493 y 132, los vecinos experimentaron cortes “uno detrás del otro”.

En tanto, cerca de las 15, desde la empresa Edelap informaron que en todas esas zonas el servicio ya había sido restituido.