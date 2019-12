Al final, Camba jugará mañana en Tapiales

La despedida de Cambaceres será mañana y no el domingo, como se había informado desde AFA en un primer momento. Por lo tanto, el equipo tendrá u día menos para trabajar, en función de despedirse del 2019 con una victoria ante Atlético Lugano.

Y en ese sentido, el plantel entrenó ayer bajo las órdenes del entrenador Rubén Agüero en varios aspectos. Hubo tareas de coordinación, de ataque, defensa y definición.

No está confirmado aún el once titular, pero es casi un hecho que el técnico pondrá en escena los mismos once que vencieron el domingo pasado a Central Ballester.

La idea del Rojo es despedirse de la temporada con otra victoria, llegar al receso con otros tres puntos, más allá de que no se cumplieron con las expectativas futbolísticas.

EL RECESO

Después del partido de mañana a las 17, ante Atlético Lugano, el plantel de Cambaceres será licenciado hasta el 6 de enero, fecha en que comenzará la pretemporada. El torneo Clausura se pondrá en marcha el 8 de febrero de 2020 y el Rojo debutará en Rosario ante Argentino.

Por lo que se supo, la pretemporada se realizará en esta Región. Por estos días, el cuerpo técnico, conjuntamente con los dirigentes, están en la búsqueda de un predio para desarrollar la etapa más exigente de la pretemporada propiamente dicha.

ARRANCA LA FECHA

Esta tarde a partir de las 17, se pondrá en marcha la decimotercera y última fecha del Apertura de la D. En cancha de Argentino de Merlo, Yupanqui será local de Deportivo Paraguayo.