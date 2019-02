El salario docente argentino ocupa el puesto 36 en un ranking mundial de 37 países

El de los maestros bonaerenses, además, se ubica por debajo de la media nacional. Los datos surgen de un pormenorizado informe elaborado por la Universidad de Belgrano

Los salarios de los docentes argentinos están entre los más bajos del mundo. Así lo determinó un trabajo elaborado por especialistas de una prestigiosa universidad privada, quienes compararon los sueldos de los maestros de nuestro país con los de casi 40 naciones de América del Norte, Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

“Los docentes no consiguieron sostener su poder adquisitivo”, dijo el director del Centro de Estudios de la Educación Argentina dependiente de la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, al comentar el informe que presentó el CEA dando cuenta de que el salario de los docentes argentinos ocuparía el puesto 36 entre los 37 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dicho informe toma el periodo septiembre de 2017 a septiembre de 2018, durante el cual la inflación fue de 40,5% y el aumento del ingreso mensual docente de 20,2% promedio en el país. Es decir, poco menos de la mitad.

Eso no sólo ha provocado una caída pronunciada del salario docente argentino en el contexto mundial y regional, sino que la docencia se convierta en una de las tres profesiones peor remuneradas del país, tal como reflejó un informe de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) que este diario publicó en agosto de 2018.

Los maestros argentinos solamente superan en materia salarial a quienes se dedican a los rubros Artes y entretenimiento y Alojamiento y servicio de comida.

A la cabeza, y a mucha distancia de los educadores, se ubican quienes trabajan en Electricidad y gas y en Finanzas y seguros.

El sector de Ciencia y técnica no está mucho mejor que el de Enseñanza: quinto, de abajo hacia arriba, en un listado de 18 actividades.

EN CAÍDA LIBRE

Alieto Guadagni y la subdirectora del CEA de la Universidad de Belgrano, Gisela Lima, indicaron que para poder situar los salarios docentes argentinos en un contexto internacional “es conveniente apelar a los datos publicados por la OCDE acerca de los salarios anuales de docentes de escuelas primarias con 10 años de antigüedad”.

Ahora bien, ¿cómo se compara con salarios expresados en dólares y con distinto poder adquisitivo en sus países?

“Los sueldos que publica la OCDE se encuentran expresados en “dólares estadounidenses de igual poder de compra”, una medida que se utiliza si se quiere hacer una comparación internacional que refleje, precisamente, el poder adquisitivo”, explicaron los expertos.

Como en la publicación de la OCDE “no aparece la información de la Argentina -detallaron-, procedimos a realizar el cálculo con datos salariales publicados por el Ministerio de Educación, los cuales fueron anualizados y ponderados en dólares de “paridad de poder adquisitivo” (U$S PPA).

Puntualizaron que “los datos ubican a los salarios docentes de la Argentina, para diciembre de 2017, en el puesto 34 entre 37 países analizados, con U$S PPA 19.741,33, que no alcanzan ni a la mitad de la media de los países cuyos datos publica la OCDE (U$S PPA 41.884)”.

De los 33 países que superan a la Argentina, los primeros cinco (Luxemburgo, Suiza, Alemania, Canadá y Australia) triplican los valores salariales anuales de nuestros docentes, mientras que las siguientes quince naciones (Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Bélgica, Austria, Escocia, Japón, España, Suecia, Portugal y Finlandia) duplican los valores argentinos”, describieron.

Luego, los académicos señalaron que si bien en el país los sueldos subieron en términos nominales -aunque cayeron en términos reales porque perdieron poder adquisitivo-, en el resto del mundo directamente cayeron en términos reales un 7,5% entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018. Y descendieron al puesto 36.

En ese sentido, comentaron que “el último informe educativo del salario docente elaborado y publicado por la cartera educativa nacional marca una desmejora para los salarios docentes argentinos medidos de esta manera, ya que en términos nominales aumentaron un 19,8% (pasaron de $17.383 a $20.833), pero si los comparamos con la medida utilizada por la publicación de la OCDE, el salario de un docente anualizado en “dólares de igual poder de compra” disminuyó un 7,5%, pasando de U$S 19.741,33 en diciembre de 2017 a U$S 18.253,62 en septiembre de 2018”.

Alieto Guadagni subrayó que los países que más avanzaron en materia educativa son los que tienen como prioridad jerarquizar el trabajo de los maestros y profesores, y que “apuntan a que los mejores alumnos de la secundaria se conviertan en docentes”.

“Por supuesto que eso exige que la profesión sea plenamente reconocida con mejores niveles salariales. Esta es la gran tarea que tenemos por delante”, enfatizó.

LA PROVINCIA, DEBAJO DE LA MEDIA

Siempre tomando al maestro de grado con 10 años de antigüedad y al propio Ministerio de Educación como fuente, el equipo de la Universidad de Belgrano concluyó que entre septiembre 2017 y septiembre 2018 el ingreso mensual promedio de los docentes de todo el país aumentó un 20,2%, pasando de $17.332 a $20.833.

La provincia de Buenos Aires, en septiembre de 2018 se ubicó -al igual que en diciembre de 2017- por debajo de la media, con una suba salarial que llevó al bolsillo de un docente con 10 años de antigüedad $20.501. Vale recordar que, hoy por hoy, el sueldo de una maestra que recién se inicia en la Provincia asciende a $16.250.