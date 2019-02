Saldar la diferencia entre aumento salarial e inflación 2018, la clave de la paritaria

Los gremios ven con buenos ojos ajustar la suba del sueldo de este año según la inflación, pero primero quieren discutir “lo perdido”

El escándalo que provocó el secretario general de Udocba, Miguel Díaz, en la reunión paritaria del miércoles, no llegó a ocultar que a los dirigentes gremiales del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) no les cayó mal la propuesta salarial para este año. No obstante, quedó en claro que no dejarán en el camino los casi 16 puntos porcentuales que perdió el sueldo de los maestros en 2018: 32% de aumento frente a 47,6% de inflación.

Así las cosas, todo indica que el nudo de la negociación, de aquí en más, estará en el desfasaje entre incremento salarial e inflación 2018.

Ayer, el día después del primer encuentro paritario del año, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, dejó la puerta abierta para esa discusión.

Las autoridades provinciales, como se sabe, ofrecieron para 2019 un aumento salarial atado a la inflación. Entre enero y marzo el ajuste sería mensual, y el resto del año, trimestral, siempre tomando en cuenta el índice inflacionario del Indec.

“Queremos conversarlo”, dijo el ministro al ser consultado sobre el fuerte pedido docente para recuperar los casi 16 puntos porcentuales que perdió el sector ante la inflación del año pasado.

También dijo que serán tomados en cuenta los demás reclamos del frente gremial, como la infraestructura escolar y la formación docente, entre otros.

El titular de Economía, Hernán Lacunza, insistió con la idea de que “se ofrece lo que se puede pagar”.

Lo dijo cuando fue consultado por el planteo del líder del Suteba, Roberto Baradel, quien observó que “si en 2018 hubiesen propuesto un aumento acorde a la inflación se hubiera evitado el conflicto”.

No son pocos los que, cerca de los gremios, hicieron notar que las dos ofertas salariales con cláusula de actualización automática por inflación (cláusula gatillo) coinciden con los años electorales (2017 y el actual).

A REMONTAR

Especulaciones al margen, no será sencillo remontar la cuesta de 2018. Pero como este año la paritaria quedó planteada como una negociación de ida y vuelta, la comunidad educativa se ilusiona con poder seguir negociando tras un inicio normal de las clases.

Eso se sabrá a medida que se acerque el 6 de marzo. Mientras tanto, la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini, aseguró que las organizaciones sindicales siguen “sosteniendo la voluntad de diálogo”.

“Creemos que todavía estamos a tiempo para que la Provincia considere nuestro justo pedido -de recuperar lo perdido el año pasado- y no peligre el inicio de las clases”, reflexionó la dirigente, y apuntó a los funcionarios: “Confiamos en que las autoridades provinciales tendrán en cuenta la necesidad imperiosa de recuperar la calidad del salario de los docentes bonaerenses”, remarcó.

Más allá de la cuestión salarial, los gremios entregaron el miércoles una extensa lista con sus demandas. “Conformación de una mesa para tratar el problema de infraestructura; cobertura de todos los cargos; reincorporación de los despedidos de los programas de formación continua; que el Gobierno certifique la habitabilidad de las escuelas”, entre otras.