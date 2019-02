Olmedo: “Voy ser candidato y quiero que mi vice sea militar”

| Publicado en Edición Impresa

El diputado nacional Alfredo Olmedo aseguró ayer que va a ser candidato a presidente y que quiere que su compañero de fórmula sea “un militar”. El legislador salteño estuvo ayer de recorrida por La Plata y brindó una entrevista en la redacción de EL DÍA, donde afirmó que hay encuestas que lo muestran “en tercer lugar en intención de voto”, atrás de Cristina Fernández y Mauricio Macri.

“El actual gobierno y el anterior son dos cara de una misma moneda, la del fracaso económico. Yo me considero distinto, no estudié para ser corrupto, ni me capacité para mentirle a la gente. Y soy el único candidato a presidente que dice que hay que trabajar”, aseguró Olmedo.

En tanto, el diputado nacional salteño dijo que comparte muchas de las ideas con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Los dos queremos que los presos trabajen, nos oponemos a la ideología de género y los dos somos cristianos” dijo. Y agregó: “Nuestros equipos trabajan juntos”.