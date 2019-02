Llanto y hora de alegatos en la causa de los sobres con dinero en la Departamental La Plata

Uno de los ex jefes policiales procesados y detenidos por la presunta red de coimas se quebró al comparecer ante el Tribunal

Con los alegatos de la fiscalía y las defensas la semana próxima entrará en su etapa final el juicio oral y público que ventila el hallazgo, hace casi tres años, de 36 sobres con un total de 157 mil pesos, en la Jefatura Departamental La Plata de la Policía bonaerense.

Por este caso están procesados y detenidos el ex jefe Departamental La Plata, Darío Camerini; su segundo, Rodolfo Carballo; y el ex secretario, Walter Skramowsky; el ex jefe de calle, Ariel Huck; el ex jefe de la Segunda; Sebastián Velázquez; el de la Tercera, Sebastián Cuenca; el de Villa Elisa, Raúl Frare; y el de Tolosa, Julio Sebastián Sáenz.

Llegaron libres al juicio, el ex titular de la cuarta, Juan Retamozo y María de Los Ángeles Ramírez.

En la jornada de ayer, declaró Skramowsky, quien lloró ante el Tribunal, se declaró inocente y dio a entender que los sobres le fueron “plantados” en su cajón.

El ex jefe policial se situó en la escena de marzo de 2016 que develó un presunto escándalo de corrupción en la fuerza: dijo que entre la llegada del personal de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del ministerio de Seguridad, el hallazgo de los sobres y la entrada de los testigos de procedimiento hubo un lapso de dos horas.

También relató que no sabía que había sobres en su cajón. Luego expresó que cuando entró a su despacho vio que había una puerta del fondo abierta.

El hallazgo de esos sobre abrió una causa penal que terminó con las detenciones de los jefes policiales, bajo sospecha de integran una asociación ilícita destinada a recaudar dinero (coimas) de manera ilegal, supuestamente a comerciantes por “protección”, y para omitir perseguir a vendedores de droga, pasadores de juego clandestino y proxenetas.

Anteayer, un contador público, integrante del equipos de la Auditoría General de Asuntos Internos ofreció al tribunal un dato que contribuye con la hipótesis de la acusación y a la vez abre un nuevo camino a las investigaciones contra la corrupción en la fuerza.

El funcionario dijo que una auditoría que realizó en el marco de esta causa recomendó “dar curso al requerimiento con el objetivo de requerir el origen de los fondos y evolución de la situación patrimonial de los imputados Camerini, Carballo, Skramowsky, Sáenz y Velázquez”.

Esto es porque de sus declaraciones juradas, los informes solicitados a entidades bancarias y al Registro de Propiedad, surgieron “inconsistencias”, explicó el perito.

El juicio seguirá el miércoles de la semana próxima, a las 9, con los alegatos de los fiscales María Victoria Huergo y Javier Berlinghieri; y el defensor particular Luis Giordano.

El jueves pronunciarán sus alegatos el resto de los defensores Oscar Salas, Cristian Romano, Daniel Mazzochini y la defensora oficial Victoria Palomino.

El Tribunal Oral en lo Criminal III de La Plata -integrado por los jueces Andrés Vitali, Ernesto Domenech y Santiago Paolini- dará su veredicto en la segunda semana de marzo.