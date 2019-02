Los Oscar incrementaron su audiencia respecto al año pasado

La 91 edición de los Oscar fue seguida en vivo por 29,7 millones de espectadores de media en EE.UU., un incremento del 12 % respecto a la gala del año pasado, según las cifras preliminares divulgadas este lunes por la consultora Nielsen.

La audiencia de la ceremonia del año pasado fue la peor de la historia con una media de 26,5 millones de espectadores.

La gala de este domingo, que no contó con maestro de ceremonias, duró tres horas y 13 minutos, 41 minutos menos que la del año pasado.

La 91 edición de los premios de la Academia repartió los triunfos y dio un gran protagonismo a "Bohemian Rhapsody", la obra con mayor número de premios, cuatro para esta película biográfica sobre el cantante de Queen, Freddie Mercury: mejor actor, edición de sonido, mezcla de sonido y mejor montaje. El filme de Bryan Singer ha sido un gran éxito en la taquilla mundial con cerca de 900 millones de dólares recaudados.

Con tres premios se destacaron "Black Panther" (mejor banda sonora original, mejor vestuario y mejor diseño de producción); "Green Book" (mejor película, mejor actor de reparto -Mahershala Ali- y mejor guion original) y "Roma" (mejor película extranjera, mejor director y mejor fotografía).

"Roma" se convirtió en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla en la categoría de mejor película extranjera. Además, Alfonso Cuarón se llevó a título propio las estatuillas a la mejor dirección y a la mejor fotografía.

Es el quinto Oscar a mejor dirección que va para México en los últimos seis años: Cuarón ganó en 2014 por "Gravity"; Iñárritu hizo lo propio en 2015 y 2016 por "Birdman" y "The Revenant"; y Del Toro triunfó en 2018 con "The Shape of Water".