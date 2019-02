Guaidó apela a la ayuda del Papa para una salida electoral lo antes posible en Venezuela

Maduro había pedido la mediación de Francisco para abrir un diálogo. En tanto, la ayuda humanitaria ya se acopia en Colombia. Uruguay se sumó a los que exigen elecciones

ROMA Y CÚCUTA

El autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, apeló a la ayuda del papa Francisco para lograr “el fin de la usurpación” y la celebración lo antes posible de elecciones libres en el país.

“Hago un llamamiento a todos aquellos que pueden ayudarnos, como el Santo Padre, y todas las diplomacias, a que puedan colaborar para el fin de la usurpación, para un gobierno de transición y que lleve a elecciones verdaderamente libres”, dijo Guaidó en una entrevista con el canal de televisión italiano Sky24.

El mandatario “encargado” que ha sido reconocido por decenas de países, acusó al presidente Nicolás Maduro de ser responsable del “asesinato a sangre fría” de decenas de opositores en las calles con el fin de “intimidar” y señaló que estaría encantado de recibir al Papa en Venezuela, “un país muy católico”.

Esta semana, Maduro también solicitó la mediación del pontífice en una carta en la que le pedía su ayuda en un proceso de diálogo, según reveló también en declaraciones a Sky24. Al respecto, Francisco señaló que estaría dispuesto a una mediación siempre que ambas partes lo pidieran, en declaraciones a los periodistas en el vuelo que lo llevó de regreso a Roma tras una visita a Emiratos Árabes.

“Veremos qué se puede hacer. Pero, para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan, siempre estamos disponibles”, afirmó el Papa.

“Como cuando la gente va a ver al cura porque hay un problema entre marido y mujer: va uno “¿y la otra parte, viene o no viene? ¿Quiere o no quiere?”. Siempre se necesitan ambas partes. Esta es una condición que los países deben tener en cuenta antes de pedir una facilitación o una mediación. Ambas partes, siempre”, agregó. Ayer, el portavoz del Vaticano Alessandro Gisotti insistió en que el pontífice “se reserva la posibilidad de verificar la voluntad” del Gobierno de Venezuela y de la oposición para determinar si existen las condiciones para una posible mediación.

AYUDA HUMANITARIA

En este marco, camiones con ayuda humanitaria de EE UU llegaron ayer a la frontera de Colombia con Venezuela, en respuesta al llamado de Guaidó para enfrentar el grave desabastecimiento en su país.

Cerca de una decena de vehículos cargados de suministros entraron al centro de acopio dispuesto por las autoridades colombianas en el puente internacional Tienditas, en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

La caravana, que había partido el miércoles desde la ciudad de Bucaramanga (noreste), fue recibida con júbilo por un puñado de venezolanos agolpados en Tienditas, por donde se presume que la oposición de Venezuela pretende hacer llegar los cargamentos.

El paso por el puente internacional de Tienditas, construido por ambas naciones aunque no ha sido inaugurado oficialmente, fue bloqueado por uniformados venezolanos el martes con dos contenedores y una cisterna de un camión de transporte de combustible.

La forma en la que los cargamentos llegarán al país petrolero es un misterio, ya que el gobierno de Maduro, no reconocido por EE UU, la Unión Europea y varios países latinoamericanos, ha anunciado que no permitirá su entrada por considerarla parte de un “show”. El gobierno chavista insiste además en que el país no vive una crisis humanitaria y en que el ingreso de las ayudas sería el primer paso de una intervención militar que Washington no descarta.

URUGUAY TAMBIÉN PIDE ELECCIONES

Por otra parte, el grupo de contacto sobre Venezuela (formado por varios países europeos y latinoamericanos) llamó ayer en Montevideo a la convocatoria de elecciones presidenciales “libres, transparentes y creíbles” (pedido al que se plegó Uruguay, que hasta ahora permanecía neutral).

Y el gobierno de EE UU comenzó a revocar la emisión de visados a miembros de la Asamblea Constituyente de Venezuela, elegida con poderes legislativos a instancias de Maduro y desconocida por la oposición y parte de la comunidad internacional. (AFP, AP y EFE)