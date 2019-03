Capturaron un súper cocodrilo: medía 4 metros y pesaba 3 mil kilos

Un súper cocodrilo de 4 metros y 3 mil kilos fue capturado por el iólogo en el lago Blackshear, en Georgia (EE UU). Así fue con firmado por el Departamento de Recursos Naturales de esa localidad y, según se informó, el caimán se encontraba en una zanja de irrigación en el exterior del lago.

That's one HUGE gator! 👀🐊 This 13-foot, 700 pound alligator was found in a Georgia irrigation ditch https://t.co/C57AYLIaDp pic.twitter.com/li0HpeIj8J