El Banco Central fijó la tasa mínima de abril y el dólar bajó a $43,86

Logró retirar casi $20.000 millones del mercado manteniendo las Leliq en poco más del 68%. También ingresaron más agrodólares

La decisión del Banco Central de fijar ayer una tasa de interés mínima de 62,5% para el mes de abril, con el objetivo de absorber la liquidez del mercado, fue el principal motivo de una caída de 1,21% en el valor del dólar, que quedó en un promedio de $43,86 a nivel minorista.

De esta forma, la divisa sumó su tercera baja consecutiva en el mercado local, luego de que el Banco Central dio otra clara señal de que mantendrá firme su restrictiva política económica con tasas muy positivas.

“En este contexto de volatilidad, el Banco Central planea continuar con este estricto control de la liquidez. Con el fin de dar mayor previsibilidad al respecto, el BCRA absorberá la liquidez necesaria para sostener una tasa mínima de 62,5% durante el mes de abril.

Es decir, la tasa de interés de referencia se moverá endógenamente por encima de dicho nivel durante este mes”, anunció la entidad monetaria en el inicio de las operaciones.

A nivel mayorista, la divisa estadounidense cerró en $42,71, tras bajar 64 centavos, es decir el 1,48% respecto del valor del viernes. En este marco, el volumen de negocios en el mercado de contado fue 13,4% inferior al movimiento registrado el viernes, con U$S 558 millones.

Además de la decisión del Banco Central, en la baja de la cotización a nivel local también influyó la caída de la divisa estadounidense en los países emergentes.

LIQUIDACIONES DEL AGRO

A esto se sumó que el viernes pasado el sector agropexportador liquidó más de U$S 140 millones, equivalentes a más del 15% del total liberado por estas empresas a lo largo del tercer mes del año, que sumó U$S 1.143,4 millones.

Para los analistas, la liquidación de los agroexportadores puede ser la “señal” de que la oferta de dólares comenzará a ampliarse de aquí en adelante.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que ayer “el dólar perdió contra el peso, por los anuncios del Banco Central de regulación monetaria”.

De esta forma, el dólar comenzó abril con una caída de mas de 30 centavos, que se extendió hasta los 64 centavos luego de la segunda licitación de Leliq.

“Es decir que habiendo pasado fin de mes, los mercados cambiarios y financieros -por coberturas de cuentas y movimientos de pesos- tomaron un respiro, con una merma en el volumen operado”, agregó Izzo.

“También la exportación cerealera -que durante el mes de marzo liquidó U$S 1.143 millones, equivalente a alrededor de U$S 60 millones diarios- tuvo una caída respecto de febrero de 11% en su volumen, pero justamente el viernes último liquidaron solo en ese día U$S 141 millones para sus necesidades en pesos”, destaco el especialista.

ABSORCIÓN DE FONDOS

La decisión del Banco Central de absorber la liquidez necesaria quedó de manifiesto en las operaciones de Leliq. Ayer vencían $183.326 millones y el organismo monetario adjudicó un total de $202.984 millones, generando una absorción superior a los $19.650 millones.

Si bien la tasa cayó una milésimas, en líneas generales se mantuvo dentro de los parámetros del viernes pasado, en un promedio de 68,149%.

Por su parte, la Bolsa porteña retrocedió ayer 1,37%, en una jornada en la que el volumen de negocios superó apenas los $373 millones, el segundo monto más bajo en lo que va de 2019.

En el panel líder del Merval solo cuatro de las veinte empresas que lo componen cerraron la jornada con alzas: Cablevisión (1,90%), Macro (1,01%), YPF (1,01%) y Transportadora Gas del Sur (0,79%).

Por el contrario, el papel de Ternium fue el que más retrocedió en la rueda, con un rojo de 5,45%, seguido por Pampa Energía (4,57%), Edenor (3,71%) y Transener (3,47%).

A contramano de lo que sucedió en Buenos Aires, en Wall Street los papeles de empresas argentinas que cotizan a través de ADRs mostraron mayoría de subas. El papel con mejor performance fue el de YPF, con un alza de 3,07%.

En el segmento de renta fija, el índice de bonos elaborado por el Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC) cerró con un retroceso promedio de 1,46%.

Por su parte el riesgo país retrocedió 11 puntos para cerrar a 761 unidades.

