Más de 6.600 chicos platenses no cobran la AUH por no haber completado los trámites

La Comuna y el Gobierno nacional saldrán a buscarlos para incorporarlos al sistema de asistencia social de la Anses

Laura Romoli

No sabe por qué. Si es que sus padres no supieron cómo completar los papeles o si no los llevaron a las revisaciones médicas, si no acuden a la escuela o si, sencillamente, no tienen documentos. Pero sí se sabe que 6.780 chicos de esta ciudad cuyos padres iniciaron alguna vez los trámites para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) nunca los terminaron y, por lo tanto, no perciben el beneficio. Por eso, a través de un convenio que firmaron el gobierno nacional y el municipio, ahora, el Estado quiere conocerlos y saldrá a buscarlos.

Estos chicos representan más del 10 por ciento del total de beneficiarios que en nuestra ciudad tiene el plan de la Anses, que cada mes abona 2.652 pesos a cada tutor para el cuidado de sus hijos hasta los 18 años o de por vida, en caso de que tengan alguna discapacidad. En La Plata lo perciben a través de sus padres 65.000 chicos, pero otros 6.680 iniciaron los trámites para cobrarlo pero nunca lo recibieron. “No sabemos por qué no completaron sus trámites y requisitos, pero sí sabemos que estos chicos existen”, dicen desde el municipio. Y agregan: “Los vamos a ir a buscar”.

“El dinero está; el derecho que tienen a percibirlo, también”, dijo a este diario el secretario de Desarrollo Social de la Comuna, Raúl Cadáa. Por eso es que hace pocos días la municipalidad y el ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación firmaron un convenio por el que, teniendo la identidad de y el domicilio de cada menor, iniciarán un relevamiento que les permita elaborar un diagnóstico sobre los motivos fehacientes de esta cuestión.

Se espera que dentro de un mes unos 50 asistentes sociales de la municipalidad salgan al territorio. Saben que los barrios de Romero, Altos de San Lorenzo y Villa Elvira estarán en esa agenda. “Con los datos en la mano vamos a tocar timbre y a conocerlos, a pedir una explicación y saber así cómo podemos incorporarlos. Y lo haremos a la par de una nueva campaña de documentación en los barrios”, agregó el funcionario.

¿Por qué una familia en condición de percibir la asignación social desistiría de completar los trámites para hacerlo? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta pero que con este trabajo, que llevará unos tres meses, se pretende saldar.

La AUH es una suma de dinero mensual para los chicos y adolescentes de padres que están desocupados, trabajan de manera informal y cobran menos del salario mínimo, vital y móvil. Y pueden cobrarla el padre, la madre o un pariente de tercer grado como un tío que viva con el menor.

Pero para poder tener esa asignación los padres deben cumplir con una libreta que se renueva periódicamente y donde deben constar la declaración jurada con la situación laboral del adulto responsable que la cobra, la acreditación de la asistencia del chico a la escuela, una certificación de controles de salud y una certificación de vacunación. Lo que dice la estadística de estos 6.780 chicos es que sus padres iniciaron la solicitud de la AUH pero nunca completaron el resto.

Durante una conferencia de prensa realizada el jueves, el intendente, Julio Garro, reveló que “hay chicos que no reciben la AUH por no tener completada la libreta”, pero los motivos son los que se desconocen, tanto como la franja etaria de este grupo.

Los 65.000 chicos que en la Ciudad sí perciben el beneficio representan el 7,4 por ciento del total de los habitantes, que según el Indec era el año pasado de 871.884 personas. Son el 25 por ciento de los menores platenses.

El jueves a la mañana funcionarios de la Anses y de las áreas de Desarrollo Social y Salud del municipio mantuvieron la primera reunión en este sentido. Volverán a reunirse en 10 días, cuando obtengan más información sobre estos casos. Con el entrecruzamiento de datos bajarán al territorio a obtener las respuestas sobre una problemática que inquieta. “Conforme al estudio de la experiencia de otros municipios, si logramos incorporar al sistema a 1.200 chicos tenemos que sentirnos más que satisfechos”, reflexionaron por lo bajo.