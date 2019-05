Discriminación: la orientación sexual ya es el segundo motivo de denuncia

Así surge de un informe presentado ayer por el Inadi, donde sus autoridades aseguran que el número de reclamos por este motivo en nuestro país viene en aumento. Los actos en distintas partes del mundo

La discriminación por la orientación sexual es el segundo motivo de denuncia en Argentina y el primero en agresiones hechas por Internet, según informó ayer el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) al celebrarse el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

“Las estadísticas de denuncias en este organismo indican que durante el año 2018 la diversidad sexual (que abarca identidad de género y orientación sexual) fue el segundo motivo más denunciado (13,4%), después de la discapacidad (20,7)”, informaron fuentes del INADI.

Además, añadieron que “en el primer trimestre de 2019 fue lo que generó más cantidad de denuncias en el ámbito de Internet”.

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA), a su vez, precisó que en el último año recibieron unas 600 mil denuncias por discriminación y que esos números reflejan una tendencia en aumento.

“Ha habido un avance muy fuerte de los discursos de odio y se ha visto un aumento muy importante y muy preocupante en los casos de muertes y travesticidios de este año que en el país ha aumentado de una manera alarmante”, dijo Pedro Paradiso Sottile, presidente de la CHA, donde ya llevan contabilizados 30 travesticidios en lo que va de este año.

De todos modos, tanto desde el INADI como de la CHA coincidieron en destacar la importancia de la legislación Argentina.

“Nuestro país es de avanzada en materia de reconocimiento de derechos de las personas pertenecientes al colectivo LGBTI como la ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género”, señalaron en el INADI.

EN TODO EL MUNDO

Ayer en más de 130 países se reconoció al 17 de mayo como el “Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia”, que recuerda lo ocurrido en 1990 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales y reconocerla como una variación natural de la sexualidad humana.

Según explican en la web oficial de May 17, este día “no es una campaña centralizada; más bien es un momento que todo el mundo puede aprovechar para tomar medidas, en cualquier tema y en cualquier formato que deseen”.

A nivel global, la situación del colectivo LGTBI avanza a pequeños pasos en la lucha por sus derechos, aunque los asesinatos, la cárcel, las agresiones y la humillación siguen siendo parte de su día a día en diferentes zonas del mundo.

Brasil, por ejemplo, es el país del mundo donde se cometen más crímenes contra el colectivo, donde “uno de sus miembros muere de forma violenta cada 20 horas”.

En África, más de 20 países subsaharianos en los que las leyes castigan la homosexualidad y persiguen a la comunidad LGTBI, los “delitos contra natura” -como los denominan- conllevan penas de prisión: desde cadena perpetua en Uganda o Tanzania hasta los 25 años de cárcel en Ghana.

En China, aunque la homosexualidad no es ilegal, las personas LGTB no gozan de plenos derechos y libertades: desde 2001 no se considera una enfermedad mental, pero todavía hay médicos que dicen poder “tratar” a los gays para convertirlos en heterosexuales. Además, rige la pena de muerte, en aplicación de la sharía (ley islámica), en Mauritania, Sudán, el norte de Nigeria y el sur de Somalia, según Amnistía Internacional.

En Taiwán, ayer se aprovechó el 17 de mayo para oficializar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El dato no es menor: es el primer país de Asia en aprobar una medida de este tipo. Sin embargo, la legalización del matrimonio homosexual en Taiwán no significa que la situación de la comunidad LGTB sea buena en Asia.

En Japón no existe ningún tipo reconocimiento legal, aunque autoridades de algunos distritos, como los tokiotas de Shibuya y Setagaya, permiten registrar las uniones de parejas del mismo sexo.

En París, en tanto, varios activistas participaron ayer en un acto público de reparto de besos, organizado por Amnistía Internacional, delante de la Embajada rusa.

