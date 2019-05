Mañana, paro del transporte en rechazo de Ganancias

| Publicado en Edición Impresa

Los gremios del transporte público de pasajeros decidieron no prestar servicios durante el feriado del sábado 25 para expresar su rechazo a la aplicación del impuesto a las Ganancias a los asalariados del sector, dijeron fuentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) tras el fracaso de las negociaciones que mantuvieron con autoridades de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Dirigentes de la CATT que conduce Juan Carlos Schmid, se reunieron ayer con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, pero no alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto.

“El gobierno no se comprometió a nada. Hubiese sido lo mismo concurrir o no al diálogo. Desde diciembre de 2015 la CATT analiza con el Ejecutivo, apenas asumido, la injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras. Pero luego de casi cuatro años no hay mínimas soluciones”, señalaron los voceros gremiales.