Entre reproches con aire de política echaron al jefe de la Departamental

Javier Martínez estaba en la jefatura policial regional desde marzo de 2018. Asistió a una reunión vecinal en Villa Elisa convocada por una diputada opositora. En Seguridad le cuestionan la cita y las estadísticas del delito

El Ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso ayer el cese de funciones para el comisario Javier Martínez como titular de la Jefatura Departamental y designó en su lugar a otro funcionario policial con conocimiento de la zona, el jefe del Comando de Patrulla de La Plata, Sebastián Perea. La medida fue dispuesta en medio de una ola de rumores y versiones que, en parte, confluyen con uno de los argumentos brindados oficialmente: el policía fue castigado porque asistió a una reunión vecinal sobre la problemática delictiva en Villa Elisa que fue convocada por la disputada provincial Florencia Saintout.

La versión oficial del Ministerio de Seguridad tiene dos vertientes. Por un lado, al efectivo de 49 años se le achaca “falta de ejecutividad” y buenos resultados en el control del delito. Por otro, la fuente consultada indicó que “los jefes no tienen permitido eso”. El indicativo alude a reuniones organizadas por políticos. Se aseguró que la veda no es solo para opositores a la gestión de gobierno y en esa “regla” no escrita figuran hasta los oficialistas. “Se busca evitar la ligazón entre la política y la gestión”, amplió la fuente.

La regla no fue de aplicación masiva. A Martínez lo acompañaban el titular del Comando de Patrulla (a cargo de los móviles que recorren La Plata), Sebastián Perea; y el comisario Mario Aristiques, titular de la seccional 12ª de Villa Elisa.

Según confirmó el Ministerio, el comisario inspector Perea fue designado, en forma interina, como reemplazo de Martínez. Ocupará el lugar de quien hasta ayer actuaba como su superior en la Región. En tanto, Aristiques seguía en Villa Elisa. Martínez será reasignado en una función aún no definida.

Esa parte de la historia comenzó a escribirse en el inicio de la semana, cuando el equipo de la legisladora buscaba acercar la palabra de la Policía a vecinos de Villa Elisa, alarmados por una serie de robos a viviendas en las últimas semanas. Uno de los damnificados -en inmediaciones de la calle Arana y 15- fue el profesor de la UNLP Carlos Ciapina, quien acompañó como vice decano a Saintout entre 2010 y 2014, cuando la diputada tuvo su primer periodo al frente de la Facultad de Periodismo.

Según pudo reconstruir este diario, pidió asistencia entre dirigentes de la política especializados en temas de seguridad y accedió al jefe de las comisarías de la región conformada por La Plata, Berisso y Ensenada. Martínez, aceptó sin vueltas y tras participar del acto oficial que reunió en Ensenada al presidente de la Nación, Mauricio Macri, con la Gobernadora, María Eugenia Vidal y otras figuras regionales, partió hacia Villa Elisa, donde dialogó con un grupo reducido de vecinos.

La ronda apenas completaba el living de una casa. Los vecinos obtuvieron así explicaciones de las máximas autoridades de la Bonaerense en la Ciudad.

De la charla, con sus explicaciones y reproches, poco se supo. Lo que le dio trascendencia a la reunión, al menos en la evaluación del ministro Cristian Ritondo, fue el reparto de la escena vecinal, con la diputada opositora compartiendo techo con el efectivo de más alto rango.

“Javier es un buen policía. Trabaja bien y trata de responder cada vez que se lo convoca. Pero a esa, yo no hubiera ido porque está muy presente lo partidario”, le dijo a este diario otro jefe policial.

Durante la jornada se repitieron caras de sorpresa por la salida de Martínez y la designación de un sucesor, pero como interino. Ese dominó obligó a buscar jefe para el Comando platense, que recayó en el hasta ahora segundo de Perea, Cristian Pastore. También será interino.

Martínez llegó a la Ciudad a fines de 2017 -tras un derrotero por varios distritos del Conurbano- como interventor de la comisaría primera, donde había estallado la investigación por desmanejos de fondos de las horas adicionales. En esa labor, junto a la Auditoría General de Asuntos Internos, al policía se le reconoce haber detectado el ducto por donde la corrupción canalizaba 2 millones de pesos por mes.

Tras esa labor, en marzo de 2018, saltó a la Departamental. Del equipo del ministro Ritondo se desprendían reproches por esta tarea. Para eso, se tomaron datos del informe de la Procuración de la Corte, difundidos anteayer, sobre la evaluación del delito. “En La Plata si bien descendieron los robos, aumentaron los homicidios, las violaciones y las estafas. La Jefatura -de la cartera- entiende que es posible obtener mejores resultados”, apuntó el vocero consultado.