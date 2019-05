Un conflicto salarial paralizó las actividades en la sede de Gonnet del club Universitario

Empleados de la institución reclaman por deudas y bloquearon el ingreso en 14 y 501. Lo atribuyen a una caída de los ingresos

Empleados del Club Universitario, que reclaman el cobro de casi dos sueldos, tomaron la sede de Gonnet como medida de fuerza frente al retraso en el pago salarial. Desde la comisión directiva se señaló que la deuda con los 50 trabajadores de la institución tiene su origen en la caída de los ingresos, producto de la renuncia de socios que optaron por no pagar más la cuota a raíz de la situación económica general.

Durante toda la jornada de ayer, la entrada principal de la “U”, situada en 14 y 501, fue bloqueada por la manifestación de los empleados del club, que se apostaron en ese acceso y, para evitar el ingreso de socios, cerraron el paso con neumáticos distribuidos a lo ancho de toda la calzada. “Nos pagaron 5.000 pesos correspondientes al sueldo de marzo y no cobramos nada más desde entonces: nos deben todo el resto de ese mes y abril entero. Son casi dos salarios atrasados y no vemos ninguna perspectiva de cobrar en el corto plazo”, precisó el delegado sindical de Utedyc, Guillermo Roca.

Según remarcaron los empleados durante la toma, hace ya varias semanas que vienen planteando su descontento por la falta de pago con diferentes medidas, como por ejemplo volanteadas en las cuales expresaron los motivos del reclamo.

Tanto los trabajadores como la dirigencia del club señalaron el contexto en el que ocurre este retraso con los salarios, pues la entidad atraviesa un momento difícil en lo relacionado a sus recursos, ya que su principal fuente de ingresos, la cuota que abonan los socios, se encuentra “en declive” como consecuencia de la situación económica que se vive en el país.

No obstante el escenario que ofrece la macroeconomía, uno de los dirigentes de Utedyc seccional La Plata, Marcos Picchi, subrayó que “la situación del país impacta en todos lados, pero en el resto de los clubes no dejaron de pagar los sueldos y nosotros, como todo el mundo, necesitamos cobrar nuestros salarios para poder vivir”.

El lunes pasado representantes gremiales e integrantes de la comisión directiva del club se reunieron para tratar de llegar a un acuerdo. “Nos pidieron que consideremos la medida de fuerza, pero como no se comprometen a pagarnos en un corto plazo no tuvimos otra alternativa que hacer la protesta”, añadió Picchi.

Producto de la protesta, durante la mañana de ayer no se realizaron las actividades deportivas vinculadas a la pileta de natación y a la tarde se suspendieron los entrenamientos del resto de las prácticas -hockey, rugby, basquet, entre otras-.

Por la demora en los pagos salariales está afectado el personal de las tres sedes de la “U”: la de Gonnet, la de la calle 46 y 3 y la de Punta Lara.

Al cierre de esta edición se realizaba una asamblea de empleados para definir cómo y cuándo proseguirá el reclamo.

“Sabemos que estamos en falta”

Martín Bruzzone, vicepresidente del club, desestimó que fuera la totalidad del personal la que encaró la protesta y en ese sentido dijo que “se trató un grupo muy chico de no más de siete personas que perjudican al resto de los empleados”. El dirigente explicó que “si no pueden entrar los socios a pagar la cuota, no hay ingresos, y hoy -por ayer- tesorería no trabajó porque no dejaron entrar a quienes iban a pagar”.

Bruzzone, a la vez, admitió que el club “está en falta” con su personal; atribuyó la crisis a la “situación general del país” y las consecuentes bajas de socios; y anticipó que la semana que viene, con el ingreso de cuotas a través del débito, la entidad podrá hacer frente a lo que debe de marzo.