Salen a la luz las diferencias entre un DT y el plantel de un equipo de la Superliga

Uno de los referentes del plantel de San Lorenzo confirmó las diferencias existentes entre los futbolistas y el ex director técnico Jorge Almirón.

Nicolás Blandi admitió en una entrevista televisiva que "No voy a negar que algunas situaciones molestaron en el plantel, pero no solo a mí sino a todos los jugadores. Jorge [por Almirón] sabe bien del esfuerzo que hice para jugar algunos partidos y las consecuencias que eso me trajo", señaló.

Vale aclarar que Blandi estuvo lesionado durante casi todo el ciclo de Almirón al frente del conjunto de Bajo Flores.

"Uno siempre espera que el entrenador defienda a sus jugadores, aún cuando a veces no lo merezcan o no se lo hayan ganado", señaló el futbolista. Blandi, no obstante, aseguró que el plantel no decidió la salida de Almirón a quien consideró "muy capacitado" en su trabajo.