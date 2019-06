¿Cuáles son las claves del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?

El acuerdo anunciado ayer entre el Mercosur y la Unión Europea creará un mercado de 800 millones de consumidores y casi una cuarta parte del PBI mundial, y determinará nuevas condiciones de acceso para ambos bloques en materia de agroindustria, manufacturas, aranceles, pymes, servicios e inversiones, cuyos principales detalles son los siguientes.

Así, la Argentina tendrá acceso a un mercado de 500 millones de personas que forman parte de la Unión Europea y a la vez se abre un comercio interbloques de economías que en conjunto representan más de 30% del PBI global, a partir del acuerdo cerrado hoy entre el Mercosur y la UE.



Cuando se conoció el acuerdo, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, había destacado que alcanzaba a 30% del PBI mundial, y permitirá a las pequeñas y medianas empresas argentinas llegar a un mercado de 500 millones de personas.



"La Argentina pasará a tener una red de acuerdos comerciales que cubren más del 30% del PBI mundial; las Pymes argentinas podrán acceder a un mercado de 500 millones de personas; entre los beneficios del tratado se destaca la mejora en el acceso de productos y servicios argentinos al mercado europeo y genera calidad institucional, reglas claras, transparencia y previsibilidad frente al mundo", destacó hoy la Cancillería argentina.



Este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea no tiene precedentes de la importancia económica que proyectará este entendimiento: contabilizando los 300 millones de habitantes del Mercosur, se crea un mercado para el intercambio de bienes y servicios de 800 millones de consumidores.



Europa ha sido un objetivo estratégico del Mercosur desde hace 20 años, cuando se iniciaron las negociaciones, porque es un mercado con US$ 34.000 de PBI per cápita.



El funcionamiento de este nuevo espacio del comercio mundial interbloques, según la Cancillería argentina, impulsará "el aumento del PBI a través de la transformación de la matriz productiva, la integración del país en cadenas de valor, la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales".



El Mercosur se beneficiará significativamente "al eliminar los aranceles para el 93% de las exportaciones del Mercosur y otorgar un trato preferencial para casi todo el 7% restante".



El bloque europeo representa 20% del PBI mundial y concentra 17% del total de las importaciones mundiales; las exportaciones de Argentina hacia la Unión Europea representan 15% de sus ventas totales al exterior.

LAS CLAVES



- Gradualismo



En lo que fue calificado como una concesión sin precedentes de la UE, el acuerdo consiguió plazos extensos para la entrada en vigor de las mejoras arancelarias, lo que permite continuar el programa de transformación productiva y mejora de la competitividad del Mercosur. En contrapartida, la desgravación arancelaria de la UE será en plazos sustantivamente menores: más de 85% de las importaciones provenientes del Mercosur tendrán una eliminación de aranceles en forma inmediata.

- Acceso a Mercados



En el segmento de bienes agroindustriales, la Unión Europea liberalizará 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur: para 81,7% eliminará los aranceles de importación. Y para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias fijas para lo cual sólo se excluyen algo más de 100 productos.



En cuanto a bienes industriales, la UE liberaliza cerca del 100% de su comercio y ofrece la liberalización completa e inmediata de aranceles para 80% de las exportaciones del Mercosur de productos industriales a la UE. En tanto el Mercosur liberaliza en un 90% su comercio, pero además obtiene plazos amplios de hasta 15 años para abrir sectores sensibles en forma gradual.



- PyMES



El acuerdo contempla beneficios específicos para las PyMEs que impulsan su presencia activa en el comercio birregional y mundial: a través de programas que facilitan su integración en cadenas globales de valor, asistencia técnica, participación en compras gubernamentales, joint ventures, partenships, bussines networks, transferencia de know how y asistencia financiera.



- Barreras Arancelarias



El acuerdo en materia de protocolos sanitarios, fitosanitarios y normas técnicas mejora el acceso al mercado a través del establecimiento de plazos y procedimientos, evitando medidas injustificadas y arbitrarias. Esto brinda mayor certeza a los exportadores al basar la normativa en regulaciones internacionales preexistentes. Finalmente, se establecen disposiciones sobre liberalización de aduana y despacho, reducción de inspecciones físicas, simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, entre otros.



- Certificaciones de origen



Se avanza en procedimientos de certificación en materia de origen, por lo cual el exportador podrá reducir costos operativos a través de la adopción del proceso de autocertificación. Al respecto, el acuerdo contempla un período de transición de cinco años para que las empresas puedan adaptarse a este sistema y contiene los mecanismos necesarios para garantizar que exclusivamente los bienes originarios del Mercosur/UE tengan acceso a los beneficios contemplados.



- Servicios e Inversiones



Los prestadores de servicios de la UE y del Mercosur podrán acceder al mercado de la contraparte en las mismas condiciones que los nacionales. El acuerdo estimulará la radicación de inversiones en el sector productivo y en el de servicios. partenships, bussines networks, transferencia de know how y asistencia financiera. Se facilita el incremento de la inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad a los inversionistas. Otros países que firmaron acuerdos con el bloque europeo incrementaron significativamente la captación de estos fondos.