El dólar siguió en baja y cerró la semana a 42,60

El dólar abrió hoy estable y pasado el mediodía siguió con la tendencia de esta semana y retrocedió otros 10 centavos. Así cerró la semana a $ 40,60 para la compra y a $ 42,60 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

Para los analistas, las altas tasas en pesos, la falta de vencimientos en pesos y el sector exportador que continúa liquidando, le quitan presión al tipo de cambio, que continúa apreciándose.



En el segmento mayorista, la divisa descendió 0,24% y finalizó en $41,60, mientras que en el balance semanal perdió 0,60%.



Mauro Mazza, analista de Bull Market Brokers, comentó que "la ausencia de vencimientos en pesos de deuda, le quita presión financiera al mercado, y queda únicamente la compra diaria de ahorristas y el Comex que se mantiene superavitario en junio con el sector exportador liquidando entre US$ 85 y US$ 90 millones diarios".



Además, resaltó que "el excedente de divisas en el mercado hoy es de entre 40 y 50 millones de dólares, básicamente lo que vende Hacienda a diario para financiar gasto corriente. Los exportadores seguirán la semana que viene en plaza, y con el piso de las Leliq en 58%, es probable que los riesgos de depreciación sigan contenidos hasta fin de mes".



Alejandro Bianchi, presidente de CFA Society Argentina, explicó que "la tendencia sigue siendo a la apreciación del peso. Las tasas en pesos siguen -en términos reales- altas y el piso del 58% que le pone el Central a la caída de la tasa este mes, hace que haya sido ultra conservador y eso fomenta, previo a las paso, la continuidad de la apreciación del peso".



"Desde el anuncio de Pichetto y desde el anuncio de la posibilidad de intervención del Banco Central, el tipo de cambio tuvo una franca tendencia descendiente y por ahora no hay ningún signo que muestre un cambio de tendencia", finalizó Bianchi.



En el mercado de dinero entre bancos se operaba en 58%.



"En swaps cambiarios, se pactaron US$ 184 millones, para tomar o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes", detalló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 865 millones, mientras que en el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron US$ 1.357 millones.



Por su parte, la tasa de interés de las Leliq cerró a 59,011% y en la semana retrocedió 88 puntos básicos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja de tasas de las Leliq de 15 puntos básicos por encima del cierre de ayer al finalizar a 59,011%, en tanto en la semana retrocedió 88 puntos básicos.



El total adjudicado hoy fue de $259.178 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $10.373 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 59,034%, con un monto adjudicado de $140.115 millones.



En la segunda subasta, el monto adjudicado a siete días de plazo fue de $119.063 millones a una tasa promedio de corte de 58,985%, siendo la tasa máxima adjudicada de 59,0988% y la mínima 58,60%.