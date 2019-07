El agresor del taxista quedó preso por matar con “alevosía y ensañamiento”

El fiscal recalificó la causa, convencido de que González golpeó a Gómez para demostrar que puede “lastimar a su antojo y en la forma en que desee a un ser humano” y el juez revocó la suspensión de la detención

| Publicado en Edición Impresa

“Hijo de puta, ojalá te pudras en la cárcel, asesino”, gritaba un hombre desde una moto que subió a la vereda de las fiscalías de 7 entre 56 y 57, donde en ese momento era indagado Esteban Oscar González Zablocki (27) por el homicidio “doblemente calificado” del taxista Jorge Alberto Gómez (52). Acompañado por sus abogados defensores Gabriel Mendy y José María Villada, González llegó libre y se negó a declarar, sin dejar de llorar en todo ese proceso, ni siquiera cuando el fiscal Juan Mennucci le comunicó que quedaba formalmente detenido, tal como pedía -desde la calle- el hombre que se presentó como “amigo de Gómez desde hace 33 años”. Idéntico reclamo lanzaron los familiares de la víctima y los taxistas de la Región, que en un movimiento inédito se reunieron ayer para organizar una masiva movilización hacia los tribunales y presentarse en la causa como “particular damnificado” (ver página 23).

El cuerpo de Gómez, que falleció el viernes a la tarde en el hospital de Cañuelas, fue sometido ayer a la autopsia luego de la ablación de los órganos que autorizó su familia ante el Incucai. Anoche todavía no disponían de sus restos por cuestiones administrativas se resolverían esta mañana para concretar el velatorio durante todo el día de hoy, en la sala situada en Marqués de Avilés y Eva Perón, frente a la plaza San Martín, en Ensenada. Cerca de las 9 de la mañana del lunes se hará la inhumación, justo antes de la protesta prevista frente a los tribunales. De cualquier modo, el escenario cambió en las últimas horas con la detención del acusado, ya que ese era el reclamo que impulsaba la marcha.

¿Por qué cambió? Recordemos que el jueves pasado González se entregó justo después de que su primer defensor, Julio Beley, presentara un pedido de eximición de prisión que dejaba formalmente en suspenso la medida de coerción. Con Gómez todavía internado en estado crítico, el fiscal lo dejó aprehendido hasta que el viernes pidió formalmente su detención por “tentativa de homicidio calificado por alevosía”. En desacuerdo con esta última figura, el juez Juan Pablo Masi ordenó la detención de González por “tentativa de homicidio simple” y le denegó la eximición de prisión, aunque consideró que la captura quedaba en suspenso hasta que resolviera, por lo menos, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata. Así las cosas, González salió libre de la DDI a las 4 de la tarde del viernes, casi a la misma hora en que los médicos del hospital Cuenca Alta de Cañuelas declaraban fallecido a Gómez.

El viernes a la noche, Mennucci interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio contra la medida del juez Masi, de no proceder a la detención del imputado, por considerar que “contradice las normas más básicas de la lógica y la racionalidad de los operadores del Derecho, y es percibido por la sociedad como un dislate jurídico de una justicia que “avala a los delincuentes”. Era lo que se percibía en las calles y en redes sociales.

En simultáneo, el fiscal recaratuló la causa como “homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento”, que contempla la pena de prisión perpetua y convocó a González para indagarlo por este nuevo encuadre. El y sus defensores llegaron a los tribunales seguros de que el joven se iba como entró, sin esposas, pero al mismo tiempo llegó el oficio del juez Masi, que revocó la suspensión de la medida de coerción (eximición de prisión), por considerar que “la situación procesal del acusado varió sustancialmente en su perjuicio, sobre todo por la muerte de la víctima”, lo que lo obligó “a revisar el criterio anterior” y declarar “la manifiesta improcedencia” de aquel benefició, figura en la resolución.

En concreto, el juez consideró la pena en expectativa a partir de la nueva calificación, teniendo en cuenta lo dicho por la Cámara en función de “las escalas correspondientes a los ilícitos enrostrados” y la imposibilidad” de que un imputado “acceda a un beneficio excarcelatorio y, por ende, a la eximición de prisión”. Dicho de otro modo, “mientras era una tentativa de homicidio había chances de que la Cámara le otorgara la eximición y con esta nueva calificación, no hay ninguna”, explicó una fuente judicial.

En sus fundamentos, el fiscal consideró “suficientemente acreditado que a las 6.30 de la mañana del 10 de julio de 2019, en la intersección de las calles 125 y 50 de Ensenada, un hombre, tras mantener una discusión por cuestiones de tránsito y actuando sobreseguro ante la evidente superioridad física que poseía con quien lo increpaba, agredió de forma intempestiva sin mediar de su parte palabra alguna” a Gómez, “para luego poder derribarlo y someterlo en el piso donde lo golpeó de forma reiterada, rauda, sistemática y violenta en su cabeza con un claro ensañamiento, para luego levantarse y patearlo en el tórax, aumentando así innecesariamente su sufrimiento para finalmente retirarse a bordo de la camioneta en la que circulaba”, una VW Amarok.

Destacó Mennucci que la Corte Suprema Provincial tiene dicho que hay “alevosía cuando la falta de peligro para el autor y la indefensión de la víctima causadas o no por el sujeto activo hubieran sido condición subjetiva del ataque”, por lo que valoró “de un lado la gran diferencia física y de edad existente entre la víctima y victimario”.

Para el fiscal, resultaba “a todas luces claro que al descender del vehículo (González) percibió que quien lo increpaba era una persona mayor y con un físico mucho menor, lo que naturalmente incidía en que al agredirlo éste no tenga ninguna oportunidad de oponerle resistencia, que fue lo que lo determinó a tomar la acción endilgada”.

Recalcó Mennucci: “La agresión completa no llevó mucho más de un minuto”, con un imputado que advirtió que la víctima era una “presa fácil” que no podría defenderse ni ocasionarle ningún problema, “lo que fue ratificado -apuntó el fiscal- por los resultados médicos: mientras la víctima terminó internada en grave estado, el agresor no sufrió ninguna lesión en su cuerpo”.

Para justificar el agravante del ensañamiento Mennucci argumentó que “el accionar del victimario le provocó a Gómez diversas lesiones en su cabeza que le ocasionaron un sufrimiento que excede el propio de la intención de matar”.

A su criterio, González “eligió realizar una reiteración de golpes de una mediana intensidad similar a los que uno puede observar en las luchas de UFC (artes marciales mixtas) con la misma intención mortal pero a fin de satisfacer sus ganas de golpear, de demostrar que puede lastimar a su antojo y en la forma que desee a un ser humano, eligiendo así una vía que en definitiva prolongó la agonía de la víctima al punto tal que le produjo en primer lugar la muerte cerebral y posteriormente su completo deceso”.

Desde el viernes circuló fuerte el rumor de que González practica artes marciales, aunque fuentes judiciales dijeron a este diario que no tienen acreditada dicha circunstancia, “más allá de lo publicado en redes sociales”.

Los defensores del acusado preparaban anoche un hábeas corpus para pedir la excarcelación de su cliente, que quedó alojado en una dependencia policial de 61, 12 y 13.

A la familia de la víctima la representa el abogado Guillermo Von Wernich.