Menos que luz a medias: ola de reclamos por baja tensión eléctrica en distintos barrios platenses

Se multiplican quejas desde Abasto, Sicardi y Los Hornos. Temen por los artefactos eléctricos, aunque en algunos casos los voltios no alcanzan ni siquiera para prenderlos



Una ola de reclamos se viene produciendo desde la tarde del domingo desde distintos puntos de la Ciudad debido a la baja tensión que presenta en los hogares el servicio de electricidad. Así los vecinos pusieron el grito en el cielo porque con los voltios muy por debajo de los 220 no pueden hacer uso de los principales artefactos del hogar como heladera, lavarropas, computadora y los distintos equipos de calefacción.

Uno de los puntos afectados era un vasto sector de la localidad de Abasto, según consignó Tereza Gomes desde 208 y 522, quien afirmó que la emergió cedió notablemente ayer alrededor de las 19. "Desde entonces no pudimos prender más la heladera ni la calefacción del split, apenas tenemos para cargar los celulares, ni siquiera las bombitas prenden. Por lo que hablé con vecinas, el problema es mucho más amplio", graficó la usuaria.

Esta situación encontraba réplica en Parque Sicardi. Natalia García, vecina de 655 y 22, contó que ayer el servicio se interrumpió al menos cinco veces y la tensión oscila entre 166 y 188 voltios, con lo cual no sólo no pueden hacer uso del equipamiento eléctrico sino que además persiste el riesgo de que estos terminen quemados. "La tensión es un sube y baja. Es imposible usar los electrodomésticos. Ya hay vecinos a los que se les quemó heladera y electrodomésticos. Necesitamos luz para tener agua y calefacción. imposible estar en Sicardi si no tenés luz. Hicimos reclamos a Edelap y no tenemos respuesta de ningún tipo. El problema abarca a todo el barrio".

Este mismo panorama se presentaba en 18 y 655, de acuerdo con la queja de un usuario que se identificó como Leandro. "Este fin de semana fue impresentable por la baja tensión que tuvimos en Sicardi, no funcionaba nada, solo un par de lámparas, y acá tenemos prácticamente casi todo eléctrico y con mucho temor de que se nos quemen los electrodomésticos y bombas que son muy caras para el momento que vivimos", indicó. "El valor de las facturas no son acordes a lo que se está viviendo, es un desastre. Estamos hartos de tanta desidia", enfatizó.

Además de Abasto y Parque Sicardi, la insuficiencia eléctrica que se prolongaba desde ayer encontraba correlato en Los Hornos, según lo afirmado por Fabián Romero, quien vive en 152 entre 67 y 68. "No le están dando con la tensión y acá la situación es muy difícil porque no se puede hacer nada en el hogar. Hasta apagamos la heladera, seguramente tendremos que tirar comida", advirtió.

En esta localidad también emergían reclamos por parte de Oscar Forlani, de 65 entre 138 y 139, debido a que "a causa de la baja tensión no puedo usar las bombas, por lo tanto no sólo estamos casi a oscuras y con miedo a que se nos queme todo, sino también sin agua". "La luz y el agua son dos cosas más que necesarias", remarcó.