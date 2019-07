Ya se lanzaron a las PASO platense 17 precandidatos a intendentes

Los oficializó la justicia electoral. Participan en 12 espacios diferentes, pero sólo en dos habrá competencia interna

| Publicado en Edición Impresa

Laura Romoli

lromoli@eldia.com

Los platenses podrán elegir el domingo 11 de agosto entre 17 opciones electorales a nivel local, que participarán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el marco de 12 espacios distintos. Sin embargo, sólo en dos de esos frentes habrá competencia interna: en el Frente de Todos, donde participan cinco precandidatos, y en Consenso Federal, con dos alternativas.

En el frente Juntos por el Cambio, el intendente, Julio Garro, irá por su reelección como candidato único. En 2015 el jefe comunal había competido con las listas radicales que encabezaron Sergio Panella y Claudio Pérez Irigoyen, quienes después se alejaron del oficialismo.

En tanto, la interna más proliferada para la candidatura a la intendencia es la del peronismo. El Frente de Todos lleva a competir en la PASO cinco precandidatos, todos con boletas pegadas al candidato en la Provincia Axel Kicillof y a la fórmula presidencial Fernández-Fernández.

Actual diputado provincial del bloque PJ Unidad y Renovación, Guillermo Escudero se postula como precandidato a la intendencia con Gastón Harispe como primer candidato a concejal. Referenciado en el sector de los intendentes del PJ bonaerense, antes de ser legislador fue secretario de Seguridad de la Comuna.

Victoria Tolosa Paz es concejal del bloque de Unidad Ciudadana y participa de la contienda con el referente kirchnerista Guillermo “Nano” Cara como cabeza de precandidatos para el Concejo. Referenciada en el grupo Callao que armó hace más de un año Alberto Fernández, la edil asumió su banca en 2017, legislativas en las que encabezó la nómina que llevaba de primera candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires a Cristina Kirchner.

En esa misma boleta era electa diputada provincial Florencia Saintout, actualmente presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara baja provincial. También compitiendo por la candidatura a la intendencia, la ex decana de la facultad de Periodismo y ex concejal platense, tiene una historia política que la muestra cercana al ultrakirchnerismo. Ésta es la tercera competencia electoral de la legisladora, que había participado en la elección de 2013 por el Frente Social, que funcionó como colectora del entonces Frente para la Victoria, y en 2015 compitió en la interna local para la intendencia con el ex intendente Pablo Bruera.

En esta PASO también compite para la intendencia el dirigente del Movimiento Unidad Popular (MUP) Federico Martelli, quien fue secretario de la Juventud Peronista platense y vicepresidente del consejo provincial de Juventud Peronista. En 2017 fue candidato a concejal por el frente Cumplir. Martelli lleva de primera candidata a concejal a la referente del MUP a Marisol Aranguren.

Vinculado al espacio del referente social kirchnerista Juan Grabois, Luis Arias compite en la contienda del Frente de Todos para elegir el candidato a intendente llevando de primer candidato a concejal al líder local de Patria Grande, Leandro Amoretti. Arias fue juez en lo Contencioso Administrativo en el juzgado platense Nº1 hasta agosto del año pasado, cuando fue destituido en el marco de jury por el que fue acusado de “irregularidades” y “abuso de autoridad” en el desempeño de su cargo.

EN EL LAVAGNISMO

En Consenso Federal, en tanto, luego de una serie de disputas y denuncias durante la presentación de las listas, quedaron oficialmente firmes las precandidaturas de Gabriel Crespi y Carlos Ortelli.

Crespi participa por primera vez en la política partidaria electoral, aunque es conocido en las instituciones locales por ser el presidente del colegio de Ingenieros local, y lleva de primer candidato a concejal a Luciano Sanguinetti, quien actualmente ocupa una banca como edil y cuyo mandato vence en diciembre próximo.

En tanto, Ortelli había competido en la anterior elección por “Todos por Buenos Aires” y en esta ocasión lleva de primer candidato a concejal al gastronómico Mauro Coronel.

En este sector se había presentado como precandidato a intendente el radical disidente Sergio Panella, quien en el marco de una serie de denuncias por irregularidades en la oficialización de las nóminas, terminó finalmente presentándose por el partido Movimiento de Organización Democrática (MODE).

Algo similar ocurrió con María José Scottini, una ex funcionaria municipal que se referencia en el duhaldismo provincial y que confirmó su precandidata por el partido Lealtad y Dignidad.

En el frente NOS, que lleva de precandidato a presidente a Juan José Gómez Centurión, el precandidato a intendente platense es el abogado Marcelo Peña, quien lleva de primer candidato a concejal a José María Abraham. Peña ya compitió en las últimas elecciones por distintos espacios del peronismo.

EN LA IZQUIERDA

El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) se unió con el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y lleva de precandidata a intendenta a Luana Simioni y de primera candidata a concejal a la dirigente del Suteba La Plata y del Partido Obrero (PO), Amelia García. Tanto Simioni como García vienen participando en las últimas PASO realizadas en nuestra ciudad.

En el Nuevo MAS tampoco hay competencia. El espacio de izquierda lleva de único precandidato a Eric Simonetti, quien ya participó como precandidato a concejal en la anterior elección y en 2015, para intendente. Simonetti lleva de primera candidata a concejal a Laura Granillo.

Por Alternativa Vecinal Platense se presenta el vecinalista Gerardo Jazmín, quien fue concejal entre 2015 y 2017, y participó como precandidato en las PASO de las últimas legislativas.

En tanto, el espacio de Carlos Biondini, el Frente Patriota, lleva de precandidato a intendente a Secretario del círculo de suboficiales del Ejército Argentino en la Ciudad, Oscar Loyola, y el partido Dignidad Popular, que lleva al ex ministro Julio De Vido como candidato a diputado nacional y a Santiago Cúneo como candidato a gobernador, presentó como precandidato local a Santiago Blas.

Por el Partido Humanista, en tanto, se presentó la joven Jésica Munechik.

Como establece la ley, las fuerzas políticas que se presentan para competir en la PASO deben obtener el 1,5 por ciento de los votos para poder participar en las generales de octubre.

En aquellas fuerzas donde el 11 de agosto habrá competencia interna, cada frente estableció una forma de reparto de minorías, establecidas según el “piso” de votos obtenidos por cada lista. En el Frente de Todos es del 20 por ciento y la relación de precandidatos a concejales para incorporar en la nómina ganadora es de tres a uno, influyendo, además, el género de canda precandidato, como lo establece la ley de paridad.