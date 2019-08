Sin que la Justicia actúe, para los vecinos de Villa Alba la toma ya parece “irreversible”

Ya cumplió una semana la usurpación. Sin custodia y con los ocupantes “colgados” a la luz, se consolida la usurpación

Ya pasó más de una semana desde que el masivo desembarco de ocupantes en un predio de seis hectáreas cambió radicalmente la fisonomía de lo que, hasta entonces, era un tranquilo barrio de Villa Alba. Y los vecinos, casi resignados, poco a poco van perdiendo las esperanzas de que la Justicia actúe antes de que sea tarde: “Esto ya parece irreversible”, aventuraban, ayer a la tarde, los vecinos.

Mientras tanto, hacia el interior de los lotes, los usurpadores seguían parcelando las tierras, que eran demarcadas con cintas de peligro. También avanzan con el rellenado, alisamiento y el desmalezamiento del predio, donde se ven precarias construcciones levantadas con chapas, nylons y maderas.

El último día de agosto no menos los ocupantes llegaron por sorpresa a las tierras de propiedad privada que se extienden de 602 a 604 y de 119 y 121 bis. Según el testimonio de los vecinos históricamente radicados en la zona, la ocupación empezó con un grupo de jóvenes que desembarcó paulatinamente en las tierras, actuando como “punta de lanza” de una usurpación que, con el correr de los días, se convirtió en masiva: hoy son al menos trescientas las personas que participan de la ocupación, según estiman los lugareños.

“Rara vez están todos a la vez. Muchos incluso se turnan para cuidar la parte que le tocó a cada uno. Dicen que varios son vecinos de la zona que aprovecharon la ocasión y se instalaron”, comentó un vecino que, como otros, pide la erradicación de la usurpación pero no se anima a dar su nombre por una sencilla razón: teme por su integridad física.

Tanto los vecinos como la Municipalidad de La Plata radicaron sendas denuncias por la usurpación, pero no solo no actuó la Justicia sino que ni siquiera hay vigilancia en torno al predio para que no se sumen nuevos ocupantes. “No hay patrulleros. Solamente vino la Policía el primer día a hacer una especie de censo de la gente radicada y después casi no hubo presencia policial”, aseguró un frentista.

“Lo que se ve es que los propios ocupantes a veces no dejan entrar a más personas, se cuidan entre ellos los lotes”, agregó.

Debido a que la custodia policial duró lo que un suspiro, en el barrio comenzaron a escucharse -sobre todo por la noche- detonaciones que se transformaron en un ruido casi “familiar”.

“En los últimos días estuvimos un poco más tranquilos, pero los vecinos está viviendo esto con mucha angustia”, agregó una vecina consultada por este diario.

Si bien a diario la toma de los terrenos se va consolidando, no se ve que la cantidad de gente siga creciendo de forma significativa. Aseguran que es porque los propios ocupantes “cuidan” las parcelas que le corresponden a cada familia e impiden el ingreso de nuevos ocupantes. “Hay mucha gente que tiene real necesidad, pero otros que llegan en autos o tienen casas por acá cerca”, comentó otro vecino. Y agregó que los ocupantes ya se “engancharon” al tendido eléctrico, por lo que temen que empiecen a fallar los servicios.

No es una preocupación infundada. En reiteradas ocasiones este diario ha dado cuenta de que cuando hay vecinos en las cercanías de los asentamientos surgidos de usurpaciones, “la utilización irregular de los servicios de la zona -a través del conocido sistema de “colgarse” de las redes- termina perjudicando a quienes están legalmente radicados en el barrio”.

En el barrio aseguran que ya empiezan a llegar al lugar camiones con materiales para montar las construcciones de madera y chapa.

Desde la Municipalidad, en tanto, se ha asegurado que avanzan dos actuaciones en las que intervienen la UFI N° 16 y la UFI N° 11 y que “en ambos casos, el Municipio cumplió con todos los procedimientos al alcance y realizó todas las presentaciones posibles ante la Justicia”.

UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Como este diario ha señalado en reiteradas ocasiones, el fenómeno de las usurpaciones de tierras en la Región es antiguo, pero cada tanto se intensifica, y en épocas electorales, como la que estamos atravesando, se acentúa todavía más.

Sin ir más lejos, días atrás intentaron extender la usurpación de El Retiro (46 a 52 y de 155 a 158) hacia las instalaciones que la Escuela Agrotécnica Juan XXII destina a las actividades de huerta y granja de sus 170 alumnos.

Por lo general las ocupaciones de tierra se dan en los sectores de la periferia de la Ciudad, en las zonas con descampados, con parcelas sin construcción que pertenecen al Estado o a particulares.

Por lo general, las intrusiones se llevan a cabo con una metodología impulsada por organizaciones que se aprovechan de las necesidades de la gente que no tiene donde vivir y los empujan a tomar terrenos.