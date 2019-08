Absolución de Milani: querellante apunta a los “servicios de inteligencia”

| Publicado en Edición Impresa

Ramón Alfredo Olivera, querellante en el juicio de lesa humanidad que se le siguió al ex jefe del Ejército César Milani en La Rioja, afirmó que el Tribunal Federal que absolvió al general retirado “estuvo pagado por los servicios de inteligencia”. Y agregó: “(en el juicio) quedó demostrado, no estaba (Mauricio) Macri y Milani no era una víctima de una corpomediática. Junto con mis hermanos estamos muy dolidos por esta decisión”, señaló Olivera en declaraciones radiales.