Investigadora del Conicet rechazó la “protección” de Alberto Fernández

“Prefiero irme del país antes que tener miedo” dijo Sandra Pitta, doctora en Biotecnología. Fernández había dicho que si ganaba la iba a “proteger” y no la expulsaría de su puesto. Fuerte polémica en las redes sociales

La investigadora del Conicet Sandra Pitta afirmó ayer que no necesitaba que nadie la cuidara porque “hay una Constitución que me protege”, al responder al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, a quien tildó de “fascista” después que éste la mencionara en un acto público, cuando dijo que en caso de acceder a la presidencia la iba a “proteger” e impediría que fuera echada de ese organismo público.

“Sé que si ganan los Fernández, de alguna manera me van a echar del Conicet. Lo tengo claro. Pero prefiero irme del país antes que tener miedo. Mucho miedo en este país. Demasiado”, había escrito Pitta, doctora en Biotecnología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Pitta explicó que había subido un tuit ante la “amenaza” de un colega kirchnerista “muy fanático”, que es director de un Instituto Conicet, en La Plata, y que “había insinuado en un comentario en las redes que quizá yo no volvería a trabajar si ganaba Alberto Fernández”.

“Era un mensaje ambiguo, porque se podía interpretar de varias formas, pero conociendo al individuo involucrado, no tenía dudas de que era una amenaza”, añadió.

Pitta, a través de una nota publicada en Infobae, relató que se encontró “siendo la protagonista ausente en un acto en el que un candidato a presidente obvió la enorme asimetría de poder entre los dos, y ahí, en la Facultad, donde ejerzo mi profesión de investigadora, me nombró para decirme que me iba a cuidar. ¿Cuidar? ¿Acaso estoy en peligro?”.

Y, agregó: “¿Corresponde que en medio de esa multitud aplaudidora me sirviera en bandeja para que me destrozaran?, ¿Así me iba a cuidar?, ¿Así nos va a cuidar? Estas últimas apreciaciones recién la pude hacer cuando esas personas preocupadas, con mucha más experiencia que yo en el ámbito político, me explicaron que nombrar en un acto de esas características a un ciudadano común y corriente es un acto fascista”.

Del tuit en el que Pitta denunció la supuesta amenaza se hizo cargo Fernández, en un acto que se realizó el miércoles, en la sede de la Facultad de Exactas.

En su respuesta al hecho de que la mencionaran sin su consentimiento, Pitta agregó: “Voté a Cambiemos pero no soy macrista. Voté a Cambiemos por muchas razones, pero la principal era para ahuyentar el autoritarismo que poco a poco iba creciendo”.

“No cuente conmigo, señor Fernandez. No necesito que me cuiden. Necesito sentir que nadie tiene por qué cuidarme, porque hay una Constitución que me protege, tres poderes que algún día aprenderán a ser independientes y un pueblo que no crea mas en los Mesías. En ese momento, señor Fernández, sí me voy a sentir segura”, subrayó Pitta.

REACCIONES EN LA WEB

Dirigentes del oficialismo y del ámbito académico reaccionaron ayer en las redes sociales en torno a la polémica por las declaraciones del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, a quien prometió cuidar, después que ella dijo que temía que la despidieran si él llegara a ganar las elecciones presidenciales.

El director de cine Juan José Campanella, describió que Alberto Fernández, hablando sobre la investigadora del Conicet, parecía una escena de “El Padrino 2”.

A través de un tuit expresó: “Desde que Michael Corleone le da el beso a Freddo en el “El Padrino 2” que no veía una escena así. Mi profesor de actuación decía ‘las palabras no importan, es el tono con que se dicen”. Y el diputado radical Mario Negri preguntó a Fernández “Miedo a qué y cuidar de quiénes, Alberto?.

En contra de la investigadora se expresó la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carolina Mera, quien dijo que “Sandra Pitta fue quien se expuso a la escena pública, casi victimizándose”, en declaraciones a FM La Patriada.