“Nos queda la bronca por no haber podido mantener el resultado que era favorable”

El técnico albirrojo dijo que el Pincha sufrió el segundo gol de su rival y que la desesperación hizo verlo desequilibrado

| Publicado en Edición Impresa

MENDOZA

De nuestros enviados especiales

La cara de Gabriel Milito cuando Godoy Cruz marcó los dos goles mostró fastidio. Se tapó su rostro, miró al cielo y se metió unos segundos adentro de su banco de suplentes, seguramente para no lamentarse de algún insulto mayor. Quedó en claro que el rendimiento de sus jugadores no lo convenció para nada. Y es entendible.

Luego, en conferencia de prensa en las escalinatas del vestuario visitante, el entrenador de Estudiantes lamentó la derrota luego de empezar ganando y de “hacer un buen partido hasta el empate” de Godoy Cruz.

“Tuvimos situaciones para irnos al descanso con una ventaja mayor pero en el segundo tiempo sentimos el golpe del empate y después del 2-1 buscamos el empate con gran esfuerzo”, analizó Milito, con un tono de voz que mezclaba la desazón con la bronca por la forma que había perdido su equipo.

“Hicimos un buen partido hasta el empate. Hasta ahí la sensación era que teníamos el partido controlado”, repitió el entrenador, que se volvió con la sensación de haber regalado tres puntos que podrán ser importantes en el final de la temporada.

“Cuando nos empataron quisimos ir a buscarlo y ahí fue cuando a veces quedamos mal parados atrás. Me voy con bronca porque teníamos el partido controlado. No me gusta esto que nos está pasando de ir ganando y después perder”, continuó, recordando que durante la conferencia de prensa de la semana había remarcado que en Argentina es muy difícil que un equipo que empieza perdiendo luego pueda dar vuelta las acciones. Ayer Estudiantes lo sufrió en carne propia.

“Los partidos duran 90 minutos, nosotros buscamos que la concentración sea del minuto uno hasta el final. Hoy creo que estuvimos en partido hasta el empate”, cerró el entrenador, que se dirigió rápidamente hacia el colectivo que los devolvió al hotel.

“Tuvimos situaciones para irnos al descanso con una ventaja mayor. Por eso la bronca”

Por su lado, el arquero y capitán del León, Mariano Andújar, fue más explícito y aseguró que en los primeros veinte minutos del segundo tiempo el equipo “fue una sombra” pero aún así hicieron “méritos” para llevarse “algo” de Mendoza.

Por su parte, Nahuel Estévez reconoció que en el entretiempo habían sido alertados de la levantada de su rival. “Hablamos de no relajarnos y seguir de la misma manera, pero no pudimos hacerlo. Con los goles se nos puso cuesta arriba, pero son cosas de las que tenemos que aprender y no nos puede volver a pasar”.

PATALANO SE FUE MÁS QUE FELIZ

El flamante director técnico de Godoy Cruz de Mendoza, Javier Patalano, destacó que la victoria sobre Estudiantes por 2-1, como local, que significó la primera victoria en la Superliga, fue “mérito de los jugadores”.

“En estos días solo traté de generar un clima positivo y simpleza a la hora de jugar. Es todo mérito de los jugadores”, manifestó el debutante luego del triunfo.

El joven DT, de 37 años, se presentó con triunfo en la máxima categoría y le dio los primeros tres puntos al Tomba en la Superliga.

“La victoria es un desahogo”, remarcó el ex entrenador de la reserva del equipo mendocino, que remarcó el trabajo de su antecesor Lucas Bernardi y le agradeció la “oportunidad” al presidente José Mansur.

“Godoy Cruz me abrió todas las puertas. Le agradezco a Mansur y a Daniel Oldrá (coordinador deportivo)”, destacó Patalano quien tuvo un fugaz paso por la Reserva de Estudiantes en donde pudo haber seguido trabajando pero no aceptó dirigir la Quinta y por eso se fue a Mendoza.