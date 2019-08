Un escruche se suma a la lista de casos de inseguridad en una cuadra de Ringuelet

La víctima, una jubilada de 69 años, estaba de vacaciones. En otras casas y un negocio padecieron asaltos y una estafa

| Publicado en Edición Impresa

Una cuadra de Ringuelet parece haber sido “marcada” por los delincuentes en los últimos meses. Cuentos del tío, asaltos a mano armada y escruches están a la orden del día. Este último método delictivo, que consiste en entrar a robar a una propiedad en ausencia de sus moradores, fue lo que desconocidos llevaron a cabo en una casa de 511 entre 6 y 7.

Según reveló una fuente policial a este diario, el inmueble pertenece a una jubilada de 69 años que estaba de vacaciones. “Volvió hace unos días y cuando llegó a la puerta de su hogar se encontró con que le habían violentado una de las persianas que dan a la calle”, sostuvo el vocero.

Antes de ingresar, la mujer ya imaginaba lo que encontraría dentro, y su sospecha quedó rápidamente confirmada con el desorden que había en el comedor.

Se desconoce qué día entraron y cuánto tiempo permanecieron, pero los pesquisas creen que estuvieron “varias horas” en las que revisaron todas las habitaciones de la vivienda.

Según pudo saber EL DIA, los ladrones sustrajeron diversos objetos de valor, como joyas y electrodomésticos, además de la suma de 60 mil pesos. Al ser consultada, la víctima confirmó el episodio, pero prefirió no hacer declaraciones al respecto.

En tanto, tras radicar la denuncia, personal de la comisaría sexta y peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para recabar pruebas que permitan dar con los autores.

DOS ASALTOS Y UNA ESTAFA

En la cuadra no son ajenos a los robos. En el supermercado chino que está emplazado allí, padecieron dos atracos a manos de delincuentes armados.

El primero ocurrió a fines de mayo y transcurrió cuando en el local estaban sus dueños y varios clientes, quienes pasaron momentos de zozobra.

La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad, y en las imágenes se ve como de forma imprevista dos ladrones armados amedrentaron a los clientes que estaban en el sector próximo a la salida del negocio. También le apuntaron al dueño, quien estaba a cargo de la caja registradora.

Mediante un “cuento del tío”, a un hombre de 83 años le robaron medio millón de pesos

Segundos después, los propios asaltantes comenzaron a tomar por cuenta propia el dinero de la recaudación, mientras uno se daba vuelta y amenazaba con su arma para que nadie se les acercara.

Vecinos del lugar informaron que el asalto se consumó en “sólo 33 segundos”, que bastaron a esos delincuentes para llevarse una suma no precisada de dinero y escapar. Algunos frentistas aseguraron que lo hicieron “junto a un cómplice que los esperaba afuera”.

El mismo comercio fue víctima de dos malvivientes a principios de julio. “Los tienen de hijos”, le contó a este medio Jorge Romero (68) un jubilado de Ringuelet que vive en la cuadra.

En el local “la pasaron muy mal”, aseguró. Los sujetos cada uno con un revólver y a cara descubierta, “fueron muy violentos, arrancaron la caja registradora y se la llevaron entera”, manifestó.

Por último, en los últimos días un jubilado de 83 años fue engañado por un sujeto que, afirmó, le sustrajo 500 mil pesos.

“No hice la denuncia, porque me hicieron un ‘cuento del tío’ y se fueron sin dejar rastros”, contó el damnificado.

“Eran profesionales, uno andaba con un bolsón negro que no largaba nunca y estaba muy bien vestido”, añadió.

Asimismo, reveló que “no sé si estaba armado o no, me dio la sensación después de que sí, que tenía una pistola o algo.

Por eso también me quedé tranquilo”. Y lamentó: “A mí me arruinaron la vida, me dejaron en pelotas. Trabajé 75 años de mi vida para juntar esa plata y me llevaron mis ahorros de un plumazo”.

Por otro lado, indicó que “acá ya no se puede vivir, está terrible. La zona se puso muy complicada, a los comercios les viven robando”.