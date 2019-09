Uocra: otra vez piedras, balas de goma y gases lacrimógenos en Ensenada

Al igual que ayer, los incidentes se registran cerca de la Puerta 4 de acceso a la planta. La tensión va en aumento

Manifestantes enrolados en la UOCRA y que responden al ex secretario general Juan Pablo "Pata" Medina volvieron a enfrentarse con la Policía, por segundo día consecutivo, en el marco de un conflicto que lleva semanas y la solución no parece estar cerca.

Los incidentes, tal como sucediera ayer, se registraron esta mañana temprano en las inmediaciones de la Puerta 4 de la planta de YPF en Ensenada, donde está focalizada la tensión.

Y el panorama fue muy similar al que se vivió 24 horas atrás, con pedradas volando de parte de los manifestantes, que reclaman la incorporación de unos 200 trabajadores que fueron cesanteados por la empresa AESA, y la Policía respondiendo con balas de goma y gases lacrimógenos intentando dispersar a los más revoltosos.

El Camino Vergara quedó literalmente sembrado de piedras de todo tamaño, mientras que los efectivos policiales trataban de avanzar para que los manifestantes se replegaran y quedaran más lejos del acceso a la Destilería.

No hay que perder de vista que este reclamo que viene llevando adelante un sector de la UOCRA, insistimos directamente vinculado con el "Pata" Medina, detenido hace dos años acusado de asociación ilícita y lavado de dinero, está atravesado por la interna sindical que muestra a esa facción enfrentada con la actual intervención del gremio.

Vecinos hartos

Por su parte, varios vecinos de la zona se comunicaron esta mañana al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) y aseguraron que "es imposible vivir con este conflicto en nuestras puertas". Y agregan que "no se puede estar ni en las casas porque el gas lacrimógeno entra y no se puede descansar. Es un total desastre, una vergüenza".

Desde el Barrio Mosconi sostienen que "no se puede llevar los chicos a la escuela por estos inadaptados . Los tiros y los gases son el despertador de todos los días. Estamos cansados". Otra vecina agrega: "No podemos estar atrincherados adentro de nuestras casas. Si quieren reclamar que lo hagan pero así no. Estoy harta de que estén cortando todos los días y no poder salir a tomar un micro con mi hijo para llevarlo al colegio".

Otro frentista que vive en la avenida Cestino asegura que los incidentes de hoy "son peor que los de ayer. Se escuchan muchos estruendos y las sirenas de varias ambulancias".

Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada, confirmó que dos menores debieron ser trasladados al hospital debido a que el gas lacrimógeno ingresó a sus domicilios.

En diálogo con Mariano Pérez de Eulate en FM La Redonda manifestó que "trabajadores de la empresa fueron agredidos por este grupo. Hay gente lastimada, denuncias... Si hay algo que no nos gusta es esto", y agregó: "Ahora este grupo le tiró el conflicto a los vecinos, que no tienen nada que ver con este conflicto porque no pueden salir de sus casas".

"Acá se disputan quién decide quién entra a trabajar y quién no", resaltó Slobodian y destacó que "el gremio va a decir una cosa y la intervención otra. Lo que pasó en esta empresa, a mi criterio, es que era permeable a una parte de la Uocra. Es decir que permitía digitar los ingresos por quienes antes manejaban el gremio. Con la intervención cambió".