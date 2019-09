En agosto, empresas y particulares compraron más de U$S 5.900 millones

La caída de depósitos del sector privado sumó U$S 5.600 millones. Más de un millón de personas compraron billetes de EE.UU

Las compras de dólares en el mes de agosto alcanzaron los 5.909 millones de dólares y duplicaron los valores de julio según informó ayer el Banco Central.

Entre enero y agosto se vendieron U$S 19.736 millones.

No obstante en agosto hubo un descenso por U$S4.800 millones de los depósitos en moneda extranjera de las entidades en el Banco Central asociado a la caída de los depósitos en dólares del sector privado que sumaron U$S5.600 millones.

Al día de ayer, la caída de depósitos en dólares ya supera los 10.000 millones de dólares tomando como referencia el stock que se observaba el 9 de agosto, es decir el viernes previo a las PASO.

“Esta caída se dio tanto por transferencias al exterior (“operaciones de canje”, que totalizaron US$ 3.400 millones en el mes), como por extracciones de efectivo”.

El Informe reconoce que agosto fue un mes heterogéneo para el mercado de cambios. “Hasta el viernes 9, las ventas por subastas diarias por US$ 60 millones del Tesoro Nacional fondearon las compras netas de las entidades autorizadas a operar en cambios y de sus clientes. Luego de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la demanda neta privada más que se duplicó y el Banco Central intervino vendiendo divisas en el mercado spot por primera vez desde el lanzamiento del esquema cambiario en octubre de 2018”.

Así, 1.300.000 “personas humanas” compraron de forma neta US$ 1.873 millones: US$ 1.516 millones por billetes para atesoramiento y US$ 356 millones por el resto de sus operaciones, como viajes al exterior. “El 97% de esta cantidad compró menos de US$ 10.000 cada persona, mientras que 32.000 individuos compraron más de US$ 10.000 cada uno”.

Las reservas internacionales del Banco Central registraron una caída de US$ 13.799 por pagos netos de deuda del Tesoro Nacional por US$ 5.374 millones, el descenso de los depósitos en el BCRA por unos US$ 4.800 millones y las ventas del BCRA y del Tesoro Nacional en el mercado de cambios.

Las reservas internacionales brutas finalizaron agosto en un stock de US$ 54.100 millones. Durante septiembre volvieron a descender. El jueves 19 sumaron US$ 49.726 millones.

Superávit



El resultado fiscal de agosto arrojó un superávit primario de $13.746 millones, lo que representó una mejora de $24.102 millones frente al déficit de $10.356 millones registrado en igual mes de 2018, informó ayer el Ministerio de Hacienda en un comunicado.