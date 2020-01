Masacre de Melchor Romero: los mensajes en redes sociales de la hermana de Alma, la más pequeña de las víctimas

"Mirá a la hora que me levanto y con dolor de cabeza, pero fue un buen comienzo del 2020", dice el primer tuit posteado el 1º de enero a las 13:10hs. La cuenta pertenece a la hermana de Alma Monino, la pequeña de 5 años que a esa hora ya había sido brutalmente asesinada junto a su abuela y la pareja de la mujer.

Por ese entonces, la adolescente de 15 años no sabía de la masacre que se había desatado en la vivienda de 523 entre 164 y 165, en Melchor Romero, donde precisamente había celebrado en familia la llegada del Año Nuevo.

Recién por la noche, cerca de las 22hs., cuando su mamá fue a buscar a su hermana que le había pedido quedarse en lo de la abuela se conoció la tragedia.

En medio de la conmoción por todo lo ocurrido, la joven eligió las redes sociales para expresar lo que sentía, su dolor, y pedir justicia por los asesinatos de su hermana y su abuela, Graciela Holsbak.

"Por favor, necesito que me digan que es todo mentira y que me traigan a mi hermana!! No me pueden cagar la vida así por favor, era una nena de 5 años que nunca le hizo nada a nadie, no tiene la culpa de nd y le cagaron la vida!!!!!", es el primero de una serie de tuits que publicó ayer, cuando la noticia de la tragedia ya había trascendido la Ciudad.

"Te necesito acá conmigo hermanita no me dejes sola", es el segundo de los posteos, acompañado de dos emojis con la cara de tristeza.

En el siguiente de los tuits, la adolescente publicó una foto de Alma acompañada por el siguiente mensaje: "Me arrebataron a mi hermana, con la que pasaba todo el día juntas, la iba a buscar todos los días al jardín y la cuidaba hasta la noche. Me sacaron lo más preciado que tenía en la vida. Siento un dolor y una descompostura que no me deja seguir, no puedo olvidar como te vi Justicia por vos!".

"Le cortaron el cuello a mi hermana, le quisieron cortar los miembros para que entre en la bolsa como un perro. Por favor esto no puede pasar, no puede quedar esto así. Estoy destruida y con mucho miedo. Necesito que se haga justicia por alma y por mi abuela Graciela!!", dice el último de los mensajes, con una imagen en la que están Alma y su abuela Graciela. Un elemento para destacar de este tuit es que la menor reconoce además del dolor que tiene "mucho miedo".

Por el caso, los investigadores están buscando a Ezequiel, un adolescente de 17 años, hijo de Graciela Holsbak y tío de Alma, aunque hasta el momento no existe ninguna acusación en su contra ya que el fiscal no descarta que pudo haber sido también una víctima, más allá que fue visto alrededor de las 5hs. de la madrugada del 1º de enero, horario para el que se estima ya se habían cometido los crímenes, pero está seguro que puede aportar información que ayude a esclarecer el caso.

Por su parte, la hija de Raúl Bravo, la otra víctima junto a Holsbak y Alma, apuntó al hijo de la mujer como el responsable del triple crimen y le advirtió por las redes sociales que va "a pagar" por lo que hizo.

"Hdp vas a pagar por lo que hiciste, familia de m… que se robó a mi papá. Dios te va a hacer pagar el dolor que causaste a mi familia", escribió Jésica Bravo.

En una publicación de Facebook, la mujer publicó además varias imágenes del adolescente, a quien señala como responsable: "Compartan para que aparezca el hdp (sospechoso) que asesinó a Alma y a sus abuelos. Está desparecido".