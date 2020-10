Los campings de la Costa buscan que los habiliten para el verano

Los dueños de los camping que se extienden por toda la Costa Atlántica desde San Clemente hasta Monte Hermoso, aseguran que cumplen con las medidas sanitarias ante la pandemia de COVID de cara a la temporada, pese a que hasta ahora no lograron la habilitación del Gobierno provincial por disponer de instalaciones comunes y baños, “donde el riesgo de contagio es alto”, según los sanitaristas.

Hectáreas al aire libre, entorno natural enmarcado por playa o bosques e instalaciones “adaptadas a la pandemia”, describen este tipo de complejos, cuyos dueños aseguran “son los que más cumplen” con medidas sanitarias, y advierten que si no abren el próximo verano, miles de turistas bonaerenses se quedarán sin vacaciones.

“En todo el mundo se abrieron primero los campings, por implicar menos riesgo sanitario que cualquier otro establecimiento cerrado”, señaló Pablo Domínguez, dueño de El Carmen, un predio de 3 mil plazas en Santa Teresita que lo que lo transforma en uno de los más grandes de la provincia.

Junto con un grupo de propietarios, Domínguez pidió que se habiliten los campings en La Costa tras un año difícil, en el que perdieron la temporada de colegios, semana santa y todos los fines de semana largo por la pandemia.

“Hace un mes y medio, en muchos medios decían que el camping era lo más seguro y lo que más había funcionado en Europa. Pensamos que éramos los afortunados de la temporada y ahora se dio vuelta”, dijo Domínguez.

Para Rafael Mugica, del Complejo de Mar Miguel Lillo, en Necochea, se trata de una actividad que apunta a un público que difícilmente pueda vacacionar sin esa opción

“Es público que no puede alquilar una casa o ir a un hotel. Muchos llegan con una caja con ahorros de todo el año y la abren adelante nuestro. Con ese ahorro no van a llegar a un hotel, esto sería una medida no grata para una franja grande de gente que confía en nosotros”, explicó.

Si bien se calcula que son alrededor de 80los campings que se extienden por la costa bonaerense, sus complejos varían mucho plazas e infraestructura.