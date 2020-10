Garro apuntó a dirigentes del kirchnerismo por el intento de toma de la Municipalidad

“Cuando no se respetan las instituciones y no hay reglas claras, comienza a transitarse un camino a la anarquía”. La reflexión pertenece a Julio Garro 24 horas después de que un grupo de manifestantes de movimientos políticos vinculados a sectores del kirchnerismo intentara tomar el palacio municipal y contiene una crítica directa al gobierno de Axel Kicillof. Según señaló el jefe comunal, entre los protagonistas de los incidentes del miércoles hay “funcionarios y ex candidatos a concejales del Frente de Todos” y reprochó que ese bloque se haya pronunciado “en favor de los violentos”, lo que los deja “al borde del cinismo”.

Según consta en la denuncia penal realizada por el Municipio, los incidentes en los que grupos con banderas de las llamadas organizaciones sociales “Corriente Clasista y Combativa (CCC)”, “Movimiento Evita”, “Agrupación Evita”, “CTE”, “Barrios de Pie” y “Surge”, entre otros, agredieron a personal de seguridad y efectivos de la Policía Local para irrumpir por el acceso del playón de estacionamiento del Municipio, lo que se percibe con claridad en las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio difundidas por este medio.

Puntualmente, el jefe comunal señaló que del intento de toma participaron Ramiro “Vasco” Berdesegar, dirigente de la CCC y ex candidato a concejal platense del Frente de Todos, referenciado con el diputado nacional del Frente de Todos Juan Carlos Alderete; Eduardo “Turco” Jalil, referente de Ctera La Plata y ex funcionario municipal, vinculado al dirigente Juan Grabois; el ex diputado provincial y dirigente del Movimiento Evita Gustavo Di Marzio; y el referente de Barrios de Pie Daniel Menéndez, designado a fines del año pasado como funcionario del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“Siento que es una mentira”, expresó el intendente al respecto y cuestionó que “”si un ciudadano acepta participar de una candidatura, se supone que acepta la democracia y no la violencia. No creo que la gente que los haya votado, lo haya hecho para que tomen un edificio que es de todos los platenses”.

A pesar de que el PJ La Plata se solidarizó con los manifestantes y habló de “represión” por parte de la gestión comunal, ayer Garro opinó que los protagonistas de los desmanes no son del peronismo sino “parte del kirchnerismo y de un sector de la política”. Sin embargo, criticó duramente el respaldo del bloque de concejales del Frente de Todos: “A veces dudo que sean de La Plata. O no ven las cosas o la política y sus disputas internas los están obnubilando”, disparó. Y completó: “Su actitud los deja al borde del cinimismo, después se rasgan las vestiduras diciendo que son peronistas. ¿Están ciegos?”.

El jefe comunal recordó que había pautada una reunión con represententes de estos grupos con quienes “nunca se cortó ni el diálogo ni la asistencia para la contención social”, estimada en unos 14 millones de pesos mensuales, cuyos fondos son de origen municipal.

Al respecto, indicó que estas medidas continuarán “porque en el medio hay gente que la está pasando muy mal y no tiene nada que ver con lo ocurrido”, pero advirtió que “vamos a agudizar los controles, estos grupos van a tener que dejarse auditar y rendir cuentas” de lo que hacen con las partidas que reciben.

Es que, como pubilcó este diario en su edición de ayer, Garro acusó a los movimientos políticos que participaron del intento de toma del Municipio de “aprovechar el grave contexto social de la pandemia para financiarse políticamente” y, además de acusarlos de “extorsión”, vinculó esos sectores con las tomas de tierra .

CRITICAS A KICILLOF

Al mismo tiempo, el jefe comunal cuestionó ayer la política del gobernador, Axel Kicillof, al sostener que “da un doble mensaje al pretender desalentar las tomas con subsidios”. Garro dijo que “lo que provoca es la falta de límites, la violencia y la agresión a la propiedad privada y pública porque no se respetan las instituciones, hay un a justicia que no avanza, un poder político que mira para ningún lado y no quiere pagar costos y una sociedad que se altera”.