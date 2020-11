Biden le marca la cancha a Trump y va contra el COVID

WILMINGTON

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, imploró el uso del tapabocas contra el COVID-19 al lanzarse de lleno a organizar su próximo gobierno, mientras Donald Trump, quien se niega a aceptar su derrota, despidió al jefe del Pentágono, anticipando semanas tensas (ver página 3).

Biden puso manos a la obra hacia su investidura el 20 de enero cumpliendo lo que anunció el sábado en su discurso de victoria: abordando la crisis sanitaria y económica desatada por el nuevo coronavirus, promesa central de su campaña.

“Hoy (por ayer) comienza este trabajo”, dijo el exvicepresidente de Barack Obama, en una breve alocución desde Wilmington, Delaware, tras realizar una sesión informativa virtual con la futura vicepresidenta, Kamala Harris, y su recién nombrado consejo asesor para luchar contra el virus.

En contraste con el mandatario republicano, acusado de haber minimizado desde el primer día la pandemia e ignorado los consejos de su propia célula de crisis contra el COVID-19, el político demócrata aseguró que su gobierno estará guiado por la ciencia.

Por eso, insistió en el consejo número uno de los expertos para evitar contagios: el tapabocas, “el arma más potente” disponible por ahora.

“Por favor, les imploro, usen una máscara... Háganlo por ustedes. Háganlo por su vecino. Una máscara no es un gesto político”, afirmó, en alusión a la reticencia de muchos seguidores de Trump a cubrirse el rostro.

El tema de la mascarilla estuvo muy politizado antes de los comicios del 3 de noviembre, en los que, prueba de la profunda polarización en el país, Biden obtuvo unos 75 millones de votos y Trump, unos 71 millones.

Como hizo durante toda la campaña, Biden recalcó la urgencia de vencer el nuevo coronavirus para retomar a la normalidad.

Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia, superó el umbral de los 10 millones de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins.

El COVID-19 deja más de 237.000 muertos y no da señales de desaparecer: desde hace varios días el país registra 100.000 casos nuevos cada 24 horas.

Biden celebró como un motivo de “esperanza” la noticia de que una vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech haya demostrado una eficacia del 90 por ciento contra el virus.

Trump también saludó con un tuit en mayúsculas la “gran noticia” de la vacuna y la “fuerte alza” de las bolsas. De hecho, los mercados globales se disparan, pero ya lo habían hecho por la victoria de Biden.

Pero Trump sigue sin reconocer el triunfo de su rival, insistiendo en las acusaciones de fraude. Pero aunque su equipo ha recurrido a los tribunales, no se han conocido pruebas de irregularidades significativas.

Transición aún bloqueada

Sin mencionar a Trump avanza en las preparaciones para asumir el cargo: lanzó en internet el sitio BuildBackBetter.com (Reconstruir mejor) y abrió cuentas en Twitter para este período previo a su llegada a la Oficina Oval.

Pero el gobierno de Trump no atiende a la cooperación tradicional esperada hacia el equipo de Biden, negándole hasta ahora el paquete de transferencia de poder, que incluye oficinas y un presupuesto. La jefa de la Administración de Servicios Generales designada por Trump, bloqueó por ahora el acceso del equipo de Biden a los fondos previstos legalmente. Y mientras la GSA no notifique al resto del gobierno de que Biden es el presidente electo, no puede iniciarse el proceso con las oficinas del gobierno.

Biden ya cuenta con al menos 279 votos electorales, nueve más de los necesarios para ganar la Casa Blanca. Trump tiene 214.

El final de la carrera aún no se había declarado en cuatro estados: Alaska, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Pero incluso si Trump superara a Biden en todos ellos no le alcanzaría para llegar a 270. (AFP)