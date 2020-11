Alberto Fernández ratificó su apoyo a Rafecas y el kirchnerismo acelera la reforma

El presidente Alberto Fernández ratificó hoy que el juez federal Daniel Rafecas es "el mejor candidato" para encabezar la Procuración General de la Nación y destacó su "calidad técnica absoluta y sus condiciones morales indiscutibles", mientras el kirchnerismo acelera en el Senado para sacar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que tiene entre los puntos salientes el de la forma en que podrá ser designado el Procurador.

"Rafecas, no tengo ninguna duda, es el mejor candidato que puede existir", dijo el mandatario sobre la postulación del magistrado. “Es el candidato a Procurador que yo he propuesto, no tengo duda que es el mejor candidato que puede existir. Fue compañero de cátedra, ayudante, luego adjunto, tiene una calidad técnica absoluta y condiciones morales indiscutibles. A mi juicio, es el mejor candidato que pueda haber”, amplió.

En otro orden, el Presidente aseguró que aún no recibió las recomendaciones del consejo de expertos que lo asesora en materia judicial. Al referirse al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, aseguró: “Esas recomendaciones no me llegaron todavía, y como yo me comprometí a no interferir en el funcionamiento de la comisión, no tengo ni idea lo que van a decir”.

“Sus miembros son gente a la que yo respeto y valoro”, expresó el jefe de Estado. Uno de los integrantes de esa comisión es Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En este marco, el kirchnerismo acelera la reforma que impulsa sobre el Ministerio Público Fiscal, entre ellos la forma en la que podrá ser designado a su titular, y el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Oscar Parrilli, convocó para mañana a una nueva reunión con la intención de emitir dictamen.

"En la próxima reunión trabajaríamos en la elaboración de un proyecto de dictamen", indicó el senador.

Por ahora la Comisión tiene en estudio cuatro proyectos: tres de la oposición y uno del representante de Juntos Somos Río Negro, el peronista aliado del oficialismo Alberto Weretilneck.

Las iniciativas del porteño Martín Lousteau y de la neuquina Lucila Crexell hacen hincapié en la necesidad de que los cargos de Procurador y de Defensor duren entre cinco y seis años, con la posibilidad de una reelección. Actualmente los funcionarios elegidos para esos cargos pueden continuar ejerciendo hasta los 75 años de edad. Y ambas iniciativas mantienen la mayoría agravada de dos tercios para su elección por el Senado de la Nación, mientras que el de Weretilneck, por el contrario, establece que tanto el Procurador como el Defensor General pueden ser elegidos por mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos, tal como pretende el kirchnerismo.