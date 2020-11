Definieron el plan Potenciar Joven que reemplaza al IFE: cómo acceder a las becas de $8.500

Si bien ya se sabía que no iba a haber cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y que en su lugar el Gobierno lanzaría dos nuevos planes de asistencia, la reunión que ayer mantuvo el Gabinete económico terminó de ratificarlo.

Los programas Potenciar Inclusión Joven y el Potenciar Trabajo serán las dos nuevas herramientas con las que se reemplazará al IFE, aunque se reducirá notablemente a quiénes se otorgará y además incluirá una variante sustancial: habrá una contraprestación.

El Potenciar Inclusión Joven estará destinado a quienes tengan entre 18 y 29 años y consistirá en una beca para financiar proyectos productivos, comunitarios y laborales con una asignación de $8.500 por mes.

Mientras que el Potenciar Trabajo apuntará a quienes "no han logrado reinsertarse y que la pandemia los llevó a una situación de pobreza o de baja de ingreso", indicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Esa ayuda será en torno a los $9.400 mensuales.

"El Estado no se retira. Las personas que han cobrado el IFE, una parte ha reingresado al mercado laboral y ha logrado volver a la actividad laboral porque el rubro productivo lo permitió, y una parte no, que son esencialmente dos sectores: los jóvenes de 18 a 29 que tienen fuertes dificultades para volver al trabajo y las personas que se han quedado sin trabajo, los que llamamos los nuevos pobres a partir de la pandemia", sostuvo Arroyo al término de la reunión de ayer.

"El IFE ha sido un esquema de emergencia. Está claro que hay sectores que van saliendo de la emergencia y otros no, entonces el monto no es similar. Los que no, en particular los jóvenes y en particular las personas que han tenido problemas de trabajo, vamos a acompañarlos", reseñó Arroyo.