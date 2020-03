El coronavirus impacta en los hábitos de consumo y ya se percibe en la calle

EXTREMAN RECAUDOS PARA LAS ENTREGAS

MÁS GENTE "SE GUARDA" Y AUMENTAN LOS PEDIDOS A LOS REPARTIDORES

En los últimos días en los que cobró mayor fuerza la necesidad de “guardarse” en el hogar para evitar la circulación y contagio del coronavirus, hubo un sector de trabajadores a los que se vio mas que nunca en las calles, en un ir y venir casi incesante. Se trata de los repartidores que trabajan para diferentes aplicaciones móviles y para casas de comidas. De acuerdo a un relevamiento realizado por EL DIA, se incrementaron los pedidos de supermercado por sobre los de comida elaborada. “Este fin de semana la gente no salió y nosotros tuvimos mucho mas trabajo que otros domingos”, indicó Daniel Larrosa, desde el triángulo de diagonal 74 y 47, donde siempre se reúne gente que se dedica a hacer delivery.

En la vereda y a la espera de que restaurantes y casas de comidas les entreguen los pedidos, los trabajadores de ese sector subrayaban ayer los recaudos que toman al estar en contacto con tanta gente. Según se supo, desde diferentes aplicaciones les enviaron dos correos electrónicos con algunos consejos para que se pongan a resguardo del coronavirus.

En ese marco, se solicitó que los tres eslabones de la operación - comercio, repartidor, cliente - mantengan una distancia prudencial, evitando el contacto físico.

Se recomendó al repartidor que se limpie las manos con alcohol en gel, después de las entregas y que también limpie con frecuencia su teléfono celular. Cabe aclararse que el costo de los sanitizantes corren por cuenta de los repartidores.

También se mencionó que se alejen de cualquier persona con síntoma de enfermedades respiratorias y, en caso de presentar algún síntoma compatible con la enfermedad, que no trabajen.

Los repartidores coincidieron en que ellos están dispuestos a satisfacer la demanda de quienes permanezcan en sus hogares, en caso de que se disponga el aislamiento masivo, tal como ocurrió en lugares como Italia o España.

“Nos vamos a cuidar y de esa manera también cuidaremos a los clientes, estamos tan preocupados como todos”, dijo un repartidor.

LA CAPACIDAD NO DEBE SUPERAR EL 50%

BARES Y RESTAURANTES, CON MENOS CLIENTES Y LA HIGIENE COMO PRIORIDAD

Bares, restaurantes y cafeterías también funcionaron ayer a media máquina, pero en esta oportunidad eso no obedeció tanto al factor económico, sino a la actitud que asumieron muchas personas de permanecer expectantes en sus hogares hasta ver qué se recomienda a nivel sanitario. En ese contexto, los encargados de locales gastronómicos consultados por EL DIA coincidieron en que el movimiento de clientes fue sensiblemente menor al de cualquier otro domingo.

“Hubo alrededor de un 30 por ciento menos de gente que cualquier otro domingo; pero igual la Municipalidad nos advirtió que debíamos trabajar al 50 por ciento de la capacidad”, contó Micaela, encargada de un local gastronómico de 5 y 51.

En relación a los cambios de hábitos de la gente, se consignó que creció el número de los que solicitan alcohol en gel para limpiarse las manos antes de comer.

También se remarcó que se concientizó a todos los empleados para que se limpien las manos con mayor periodicidad.

En otro restaurante de la zona de diagonal 74 y 47 también se notó la poca afluencia de clientes y se comunicó que, después de la visita de agentes de la Municipalidad, se evita que el local esté completo. Aunque no es menos cierto que desde hace bastante tiempo eso no ocurre casi nunca, según expresaron los empleados consultados.

Cabe aclararse que se prohibieron las reuniones con mas de 200 personas o los espacios que tengan mas de una persona por metro cuadrado.

Acerca de ese tema, la moza de una cafetería indicó, “parece mentira, pero la gente busca estar pegada una al lado de la otra, por más que otras mesas estén vacías”.

En los comercios del ramo también se analiza el incremento de las pedidos de delivery. “Capacidad tenemos, esperamos que no nos fallen los abastecedores, en los últimos días se trabajó un poco mas y creemos que es porque la gente trata de no salir”, sostuvo Cristian, encargado de un local de comidas. En ese local no se permiten mas de 3 personas en el interior.

EN UNA SUERTE DE "STOCKED PREVENTIVO"

APURAN LAS COMPRAS: CHANGOS LLENOS Y LARGAS FILAS EN SUPERMERCADOS

Domingo podría haberse llamado ayer “supermercado” porque, ya se tratase de pequeños, medianos o grandes, todos fueron el principal programa de miles de platenses. Por eso, desde las primeras horas de la mañana y en toda la Región, todos los caminos condujeron a las góndolas.

En ninguno de los almacenes y supermercados visitados por EL DIA se observó el faltante de alimentos, pero es de destacar que desaparecieron los repelentes, el alcohol en gel, las lavandinas y en muchos locales, los jabones.

Una de las palabras que mas se escuchó con relación a los hipermercados fue “está explotado”. En el de 25 y 520 la playa de estacionamiento estuvo totalmente ocupada desde que el salón abrió y hasta horas después del cierre. “Parece que se viene el fin del mundo, yo llegué hace cinco horas y me voy sin poder comprar varios artículos de limpieza”, aseguró María, una vecina de Los Hornos.

Allí la fila para pagar alcanzó los 200 metros y quien lograba superar la línea de cajas se topaba con alguien se le abalanzaba para obtener el carrito. “No encontré algunos fideos, galletitas, azúcar, latas de tomate y salsas”, consignó Francisco, vecino de la zona de 61 y 24.

No fue menos masiva la presencia de consumidores en otro hipermercado que se encuentra a media cuadra del anterior. Allí se formó una extensa fila de autos y los conductores pudieron ingresar a la playa de estacionamiento, recién cuando salían otros.

Si bien en los barrios el panorama fue algo mas tranquilo, algunas firmas trataron de ordenar el ingreso de los clientes para no saturar los pasillos. En algunos comercios se propuso que la fila para pagar se hiciera afuera, como ocurrió en una verdulería de diagonal 73.

Cabe aclararse que desde distintos sectores de la cadena de consumo se informó ayer que no hay peligro de desabastecimiento, pese a las mayores compras de alimentos y productos de higiene que se dieron en los últimos días a causa del coronavirus, y pidieron tranquilidad a los consumidores.