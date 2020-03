“The Lovebirds” se salta los cines y aterriza en Netflix

Los cines están cerrados. Paramount tenía planeado el lanzamiento de “The Lovebirds”, la nueva comedia de Michael Showalter (“The Big Sick”), el 3 de abril en cines, pero ya sabe que no podrá ser. Entonces, decidió entablar un trato con Netflix y lanzar por la pantalla chica uno de sus estrenos que más anticipación generaba.

La comedia romántica, protagonizada por Issa Rae y Kumail Nanjiani, ve cómo una pareja se ve envuelta accidentalmente en un misterioso asesinato. Pero más allá de la reunión de Nanjiani y Showalter, “The Lovebirds” es significativa porque es la primera vez que un gran estudio de Hollywood saca una película de los cines y la envía a Netflix, aunque todavía no se ha fijado una fecha de estreno.

Esta alianza se trata de un movimiento sin precedentes en Hollywood, y muchos dicen que si el freno a las actividades continúa, podría sentar un precedente, teniendo en cuenta que en la industria hay decenas de películas ya terminadas que no tienen dónde salir. Hollywood establece normalmente una periodo exclusivo para mostrar las grandes películas en cines antes de que estén disponibles para verlas en casa, pero esa ventana que empieza a cerrarse: ya algunos estudios lanzaron sus estrenos recientes en sus plataformas, desde “Frozen 2” a “El hombre invisible”, porque no tuvieron suficiente recorrido en las salas.

La mayoría de los grandes estrenos (“Mulan”, la nueva Bond, “Rápidos y furiosos”), de todos modos, han sido pospuestos: los estudios prefieren guardarlos y quedarse con la taquilla que “desperdiciarlos” en la pantalla chica, a pesar de que no se sabe cuándo se verán. “The Lovebirds”, una comedia indie, sin embargo, no tenía grandes expectativas de romper la taquilla, por lo que Paramount prefirió dejar de tener la cinta cautiva y entablar un trato con la plataforma on demand.